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Milan Futuro: Oddo rescinde su contrato. Se espera el anuncio oficial. Estos son los encargados de elegir al nuevo entrenador

AC Milán
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Milan Futuro, cambio en el banquillo: Oddo se marcha y se busca un nuevo entrenador.

Milan Futuro se renueva: Oddo firmará en las próximas horas su salida del segundo equipo. Con él, el conjunto acabó cuarto en liga y cayó en semifinales de play-off ante el Chievo Verona. El exentrenador del Pescara busca ahora un proyectoenSerie B o, de forma subsidiaria, en Serie C, preferiblemente desde el inicio dela temporada.


Una vez definida la estructura directiva, el filial contará con un nuevo técnico para la próxima Serie D.
Lo elegirán Jovan Kirovski y Vincenzo Vergine, quienes seguirán dedicados al B y a la cantera, respectivamente.



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