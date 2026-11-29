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La racha de cuatro victorias consecutivas en liga del Milan Futuro, dirigido por Sergio Navarro Barquero, llegó a su fin en el estadio «Felice Chinetti» de Solbiate Arno (VA), donde perdió por 1-2 ante la Real Calepina, dirigida por Gianluca Savoldi, en la 14.ª jornada de la Serie D 2026-2027. Al Milan Futuro, que acabó con nueve jugadores tras la expulsión de Menon y la lesión de Guernier, le pesaron muchísimo las ausencias de Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera y Borsani, convocados por Amorim con el primer equipo para el desplazamiento a Cagliari, y la del lesionado Asanji.

Los visitantes ya tenían dos goles de ventaja en el minuto 15, gracias a Orlandi, cuyo disparo desvió de forma decisiva Zukić, y a Belotti. El Milan Futuro recortó distancias en el minuto 23 por medio de Balentien y, en la segunda parte, intentó volver a meterse en el partido, pero no logró empatar. Fue, en cualquier caso, un día especial para Gabriele Borsa, nacido en 2010, que debutó como titular. Una muestra de un proyecto que va más allá del resultado y prioriza el crecimiento de estos jóvenes. El Milan Futuro sigue con 26 puntos y un partido pendiente, y llegaba al encuentro tras el esfuerzo del jueves en la Premier League International Cup contra el Stoke City. Su próximo compromiso será a domicilio ante el Nibbiano, antes del partido pendiente entre semana contra la Leon, según recoge AcMilan.com.