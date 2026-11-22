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Victoria amplia y convincente del Milan, que marca cinco goles ante un Frosinone que solo muestra su mejor cara a ratos. El Milan, impulsado por un gran Rabiot, responde a los triunfos de sus rivales directos

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MILAN

Maignan 6: partido tranquilo para él; poco puede hacer ante el remate ganador de Masini.

Gila 6,5: los desmarques de Kvernadze le crean muchos problemas en la primera parte y le cuesta mucho frenarlos. Poco a poco le toma la medida al extremo georgiano hasta anular por completo su capacidad ofensiva. Un general.

De Winter 6: su error en el gol es evidente, tanto en la lectura de la jugada como en la colocación ante el segundo toque, decisivo, de Masini. El defensa belga, siempre presente en esta primera parte de la temporada, levanta la cabeza enseguida y responde a cada golpe con personalidad.

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Diawara 6,5: sólido como el mármol de Carrara, el joven defensa francés confirma que es una de las mejores novedades de esta temporada del Milan. Siempre bien colocado, no sufre demasiado ante la velocidad de los atacantes del Frosinone. Crece partido a partido. (desde el 70' Pavlovic 6: Amorim quiere darle minutos importantes tras 12 días de baja por lesión)

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Bartesaghi 5,5: su rival directo, Ghedjemis, busca siempre el uno contra uno y le complica el trabajo. Sin embargo, el canterano del Milan se muestra demasiado vulnerable y también falla una asistencia sencilla para Pulisic. Inseguro. (desde el 46' Jashari 7: marca con rabia su primer gol con el Milan. Sin duda, el más importante de la noche para el equipo, porque apaga el ímpetu del Frosinone. Decisivo)

Musah 6,5: hace un trabajo enorme para dar espacio y tiempo a Modric en la creación y a las incorporaciones decisivas de Rabiot. Centrocampista capaz de luchar y organizar, también se adapta al puesto de lateral izquierdo al comienzo de la segunda parte. Fiable. (desde el 70' Estupinan 6: cumple con orden)

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Modric 7: el pase vertical con el que lanza a Rabiot al espacio en el primer gol del Milan vale por sí solo el precio de la entrada. Y lo mejor es que su partido ofrece mucho más: protege a la perfección a la defensa y cada pase largo suyo tiene precisión suiza. Maestro.

Rabiot 7,5: cuando arranca a grandes zancadas, a los defensas del Frosinone solo les queda persignarse. El 90 % del primer gol es suyo y da dos asistencias perfectas a Ramos y Jashari. Es libre de hacer lo que quiere cuando quiere. Devastador.

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Moreira 7: el talento belga está en un estado de gracia absoluto. Nunca elige la opción conservadora, ataca con intensidad y también se esfuerza en las transiciones. Acertado al asistir a Cisse en el quinto gol. Generoso.

Ramos 7: se estrena como goleador en jugada, la gran noticia para Amorim y el Milan. Recibe más de una entrada dura y Amorim decide sustituirlo para dosificar sus fuerzas de cara al Olympiacos y al Cagliari. (51' Cisse 7: convierte en oro cada balón que toca y tiene una eficacia de cara a puerta absolutamente asombrosa: sexto gol en liga y noveno con la camiseta del Milan. Francotirador)

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Pulisic 7: cuarto gol en los últimos partidos de liga: el Capitán América ha recuperado sus superpoderes. También merece reconocimiento por su importante labor de enlace entre el centro del campo y el ataque. (desde el 80' Hutchinson s. c.)

Entr. Amorim 7: el técnico portugués puede sonreír por la actuación de los suyos, casi perfecta técnicamente, y por los cinco goles marcados. Muy buena decisión cambiar a Musah por Bartesaghi para frenar a Ghedjemis.

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FROSINONE

Palmisani 5: recoge cinco veces el balón del fondo de la red y tiene una responsabilidad evidente en el gol de Jashari: el suizo le bate por el primer palo.

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Cittadini 5: libra un duelo bastante bronco con Ramos y ve la amarilla. Pierde la marca del portugués en el gol del 2-0 del Milan. (desde el 46' Amey 5,5: no es precisamente el partido más fácil para el defensa de 21 años del Frosinone; hace lo que puede)

Calvani 5: era el jugador a seguir en el partido por el interés del Milan en él y empieza con mala fortuna al meter en su propia portería el balón del 1-0. Una noche para olvidar cuanto antes.

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Monterisi 5,5: intenta sacar el balón según los principios de Alvini: en la primera parte lo consigue, pero en la segunda se viene abajo.

Oyono 6: deja buenas sensaciones por su capacidad para atacar con fuerza y también con bastante precisión.

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Calò 5,5: empieza bien, creando dos ocasiones de gol en los primeros 10 minutos, pero desaparece del partido demasiado pronto, superado por la mayor calidad y el dinamismo de los centrocampistas rivales. (desde el 76' El Azzouzi s. c.)

Masini 6,5: primer gol con el Frosinone en San Siro, justo premio a una gran actuación y a un excelente inicio de temporada.

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Tchato 5,5: la gran novedad de Alvini alterna buenas acciones técnicas con errores tácticos evidentes. (desde el 63' Terzic 5,5: no lo hace mucho mejor que su compañero)

Schmid 6: se mueve por la zona de tres cuartos; su calidad es evidente incluso en una noche difícil. (desde el 74' Zerbin s. c.)

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Ghedjemis 6: genera juego y ocasiones en la primera mitad. En la segunda parte, el Milan le toma la medida.

Kvernadze 6: pone en dificultades a Gila y dispara a puerta. Confirma todo lo bueno que se dice de él. (desde el 63' Birligea 5: apenas entra en juego)

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Entr. Alvini 5,5: no acepta compromisos. Y esa es también su fortaleza.