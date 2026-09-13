Milan, ex "on fire": no solo Gimenez, también Fullkrug y Nkunku marcan goles

Todos marcan. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku y Niclas Fullkrug, exdelanteros del Milan, marcaron en la misma jornada: tras el gol del mexicano con el Oporto, que puso fin a una sequía que duraba desde el 23 de septiembre de 2025, también llegó el primer tanto del francés con el Leipzig. También volvió a marcar el alemán, que después del gol de la victoria firmado la semana pasada precisamente contra el Leipzig, hizo el 1-1 para el Werder contra el Colonia, volviendo a ser decisivo.





FULLKRUG NO SE DETIENE- El ex panzer rojinegro fue precisamente con el equipo de Bremen con el que había sido máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 2022-2023, ironías del destino, empatado precisamente con Nkunku: por ahora lleva un gol en la DFB Pokal y dos en la liga. En Alemania ya suma tres goles en cuatro partidos, contando también la ronda de Copa





TAMBIÉN MARCA NKUNKU - Buenas noticias también para Christopher Nkunku: después de la opaca actuación a orillas del lago de Como, aun así aderezada con una asistencia, el mediapunta francés logró encontrar el gol en la aplastante victoria del Leipzig por 5-0 sobre el Hamburgo. El ex Milan entró al campo en el 34' del primer tiempo en sustitución de Assan Ouédraogo. En la segunda parte encontró el gol del 3-0, poniendo el broche a la actuación de los suyos.





GIMENEZ COMO RAMOS - El Bebote había marcado de penalti en el último minuto, en la amplia victoria del Oporto contra el Casa Pia. Un tanto que sirvió para poner fin a una sequía que duraba desde el 23 de septiembre de 2025, cuando había marcado en el Milan-Lecce de la Copa Italia. Mientras tanto, Gonçalo Ramos, en el Milan, lleva un gol en cuatro partidos, el decisivo anotado contra el Venezia.



















