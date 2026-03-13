Milán: Estupinan inicia la remontada «imposible»; se desploma la cuota por el título (7,50); Allegri pone en aprietos al Inter

Un golazo de Estupinan y el campeonato vuelve a estar abierto. Una posibilidad aún remota, de esas que se comentan en voz baja, de esas que «no va a pasar, pero si pasa...». Pero el Milan se acerca a siete puntos del Inter y los expertos en cuotas de Goldbet y 888sport lanzan una señal clara: en las apuestas, el título de los hombres de Allegri se cotiza entre 7,50 y 9,00, una caída pronunciada respecto al 12,00 de hace unos días.





Un cambio que alimenta las esperanzas rossoneras de una remontada sin precedentes: nunca, de hecho, un equipo que tenía una desventaja de siete puntos a diez jornadas del final había logrado ganar el título. Lograr esta hazaña, por tanto, convertiría a Allegri en una leyenda, a la altura de otras remontadas históricas como la del Milan (siempre él) de Zaccheroni en la temporada 98/99, cuando los rossoneri ganaron el título tras llegar a tener una desventaja de siete puntos respecto a la Lazio de Eriksson a siete jornadas del final. O como la temporada siguiente, cuando precisamente los biancocelesti se resarcieron a lo grande contra la Juventus remontando una desventaja de ocho puntos a nueve jornadas del final.





Obviamente, las ambiciones milanistas deben enfrentarse a la realidad: recuperar la diferencia con los hombres de Chivu sigue siendo casi ciencia ficción, dado que para las casas de apuestas el título nerazzurro se cotiza a 1,10, ligeramente por encima del 1,05 de hace unos días. Un dato que reconforta al Inter, que, sin embargo, también debe tener en cuenta otra estadística: de hecho, nunca un equipo de Milán ha ganado la Serie A tras perder los dos derbis de la temporada. En resumen, la clasificación sigue sonriendo al Inter, pero la advertencia es clara: prohibido volver a fallar, porque el Milan está al acecho.