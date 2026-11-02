Milan, escucha a Di Canio: «Amorim le está haciendo al Milan lo que quería hacerle al United y no le permitieron hacer»

El análisis de Paolo Di Canio sobre el trabajo de Ruben Amorim en esta primera fase de la temporada es claro, inequívoco y remite al pasado. Esto fue lo que declaró en su habitual intervención en Sky Calcio club: «Amorim está haciendo en el Milan lo que quería hacer en el United y no le permitieron. Está buscando el equilibrio. Ha fichado a jugadores con despliegue físico».

Sobre Diego Moreira: «Sorprenden su profesionalidad, su seriedad y su descaro. Se está volviendo determinante y lo ha demostrado cuando ha jugado tramos de partido. Corre de un lado a otro, sin problemas. Está demostrando que el dinero invertido en él ha estado bien empleado, tanto para el presente como para el futuro».