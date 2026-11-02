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Milan, escucha a Di Canio: «Amorim está haciendo en el Milan lo que quería hacer en el United y que no le permitieron hacer»

AC Milán
D. Moreira
P. Di Canio
R. Amorim
Manchester United
Serie A

Paolo Di Canio habló del Milan durante la cita habitual con Sky Calcio Club al término de la jornada de la Serie A.

El análisis de Paolo Di Canio sobre el trabajo de Ruben Amorim en esta primera fase de la temporada es rotundo, inequívoco y contiene una referencia al pasado. Esto es lo que declaró en su cita habitual en Sky Calcio club:  «Amorim está haciendo en el AC Milan lo que quería hacer en el United y no le permitieron hacer. Está buscando el equilibrio. Ha fichado a jugadores con capacidad para correr».

Sobre Diego Moreira: «Sorprenden su profesionalidad, su seriedad y su desparpajo. Se está volviendo decisivo y lo ha demostrado cuando ha jugado tramos de partidos. Corre de un lado a otro sin problemas. Está demostrando que el dinero invertido en él estuvo bien empleado, tanto para el presente como de cara al futuro».

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