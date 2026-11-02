Milan, escucha a Di Canio: «Amorim está haciendo en el Milan lo que quería hacer en el United y que no le permitieron hacer»

El análisis de Paolo Di Canio sobre el trabajo de Ruben Amorim en esta primera fase de la temporada es rotundo, inequívoco y contiene una referencia al pasado. Esto es lo que declaró en su cita habitual en Sky Calcio club: «Amorim está haciendo en el AC Milan lo que quería hacer en el United y no le permitieron hacer. Está buscando el equilibrio. Ha fichado a jugadores con capacidad para correr».

Sobre Diego Moreira: «Sorprenden su profesionalidad, su seriedad y su desparpajo. Se está volviendo decisivo y lo ha demostrado cuando ha jugado tramos de partidos. Corre de un lado a otro sin problemas. Está demostrando que el dinero invertido en él estuvo bien empleado, tanto para el presente como de cara al futuro».