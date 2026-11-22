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El protagonista de la amplia y convincente victoria del Milan sobre el Frosinone es, sin duda, Adrien Rabiot. El francés no solo tira del equipo en el campo, sino que también sirve de guía para toda la plantilla.

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El Duque, apodo que él mismo propuso a los aficionados, había instado a todo el grupo a dar un paso más en mentalidad y atención tras el empate en Reggio Emilia ante el Sassuolo. Desde entonces, el Milan ha cambiado de marcha y ha ganado 5 de sus 6 partidos (la única derrota fue ante el Bologna, con el exjugador del Marsella ausente por lesión).

Es precisamente en el aspecto mental donde se aprecian las mejoras más significativas: ante un Frosinone combativo y que no hace concesiones, el Milan mostró una cohesión y un hambre de victoria realmente notables. Supo reaccionar al error colectivo en el gol de Masini y, más aún, a la presión generada por los resultados de sus rivales directos: antes del pitido inicial de Pairetto habían ganado todos, desde el Como hasta la Juventus, pasando por el Napoli, la Lazio y la Roma. Nada mal.

Pero, más allá de la belleza de las acciones técnicas de un partido vibrante, como el pase vertical de Modric en el primer gol o el delicadísimo toque de Pulisic en el quinto, hay al menos otras cuatro imágenes de la noche que harán que Amorim saque pecho.

La primera es la de Jashari y su primer gol con la camiseta del Milan, fruto también de una gran intuición del técnico portugués al pasar la marca de Ghedjemis de Bartesaghi a Musah.

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La segunda es la celebración de Ramos tras una larga espera: su tercer gol en liga, siempre en San Siro. El portugués confirmó la teoría de que, cuanto más reciba el balón en el último tercio del campo, más puede marcar la diferencia.

Pulisic protagoniza por derecho propio la tercera imagen: Capitán América ha recuperado sus superpoderes tras la renovación. Marca, y mucho, y da goles.

Quien tiene una conexión natural con el estadounidense, porque hablan el mismo idioma futbolístico, es Moreira. El exjugador del Estrasburgo, cuando arranca con el balón en los pies, levanta de sus asientos a todo San Siro: es un factor clave para este Milan. Por su calidad y su regularidad, Diego se está ganando merecidamente el protagonismo.