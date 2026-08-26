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Milan, el verano de los ‘no’ de Leao: el portugués rechazó una súper oferta de Arabia Saudí

AC Milán

Milan, continúa la saga Leao: el portugués ha dicho «no» a una superoferta del Al-Hilal

Rafael Leao ha vuelto a entrenarse con el grupo y está técnicamente a disposición de Ruben Amorim para el partido del viernes por la noche en San Siro. A la espera de novedades del mercado, con intermediarios y agentes trabajando para encontrar la mejor solución posible desde el punto de vista deportivo y económico. En este momento hay un cara a cara entre Galatasaray y Aston Villa, con el Tottenham, que ha pedido información, a través de la mediación de Jorge Mendes, sin profundizar.


En los últimos días, según ha podido saber nuestra redacción, Leao ha rechazado una importante oferta, tanto para el Milan como para el propio jugador, del Al-Hilal de Simone Inzaghi: no está interesado en jugar en la liga de Arabia Saudí.

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