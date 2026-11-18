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Gerry Cardinale anunció durante la última semana la creación de una nueva sociedad, Milan Sports & Entertainmente (MSE), destinada a disparar los ingresos del club.

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La nueva sociedad Milan Sports & Entertainmente (MSE) ya ha sido anunciada oficialmente y puesta en marcha por Gerry Cardinale, que busca impulsar a través de ella un crecimiento extraordinario de los ingresos del Milan. En el escenario más optimista, podrían superar los 1.000 millones.

CÓMO FUNCIONA LA NUEVA SOCIEDAD: Lo que Cardinale ha hecho con MSE es una novedad absoluta para un club de fútbol y supone una evolución de la estrategia del fondo RedBird Capitals. El objetivo es reunir bajo una misma estructura económica inversiones y actividades de distintos sectores. ¿Cuáles? Desde las instalaciones deportivas (con la posibilidad de una nueva arena en San Donato) hasta los eventos en directo, como conciertos y ferias. Todo ello para ampliar las fuentes de ingresos y reforzar indirectamente las arcas del Milan.

LAS PALABRAS DE CARDINALE: En una entrevista con Financial Times y Gazzetta, Cardinale explicó así su plan financiero y reiteró que los activos podrían alcanzar una valoración de varios miles de millones de dólares: «Milan Sports & Entertainment es la culminación de este trabajo y de lo que hemos construido desde que invertimos por primera vez en el club hace cuatro años. El motor de operaciones como esta es proporcionar al Milan la capacidad financiera necesaria para competir en el mercado de fichajes y hacerse con los mejores jugadores del mundo».

¿QUÉ SE INTEGRARÁ EN MSE? EL GENERALI STADIUM: ¿En qué consisten estos activos? La Gazzetta dello Sport explica que se empezará por el estadio y que también se contemplan una arena en San Donato, NBA Europe y el tenis. El punto de partida será el Generali Stadium, que se construirá junto con el Inter y sentará las bases de la primera fase de crecimiento. Según los planes de ambos clubes, el estadio deberá estar activo los 365 días del año, con eventos organizados específicamente para los días sin actividad.

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¿QUÉ SE INTEGRARÁ EN MSE? LA ARENA DE SAN DONATO: El Milan también apuesta fuerte por los terrenos comprados en la zona de San Donato Milanese, donde en un principio se pensaba construir el nuevo estadio. Allí ya está en marcha el proyecto para levantar una arena de 20.000 localidades. Servirá para el club que RedBird quiere lanzar en NBA Europe y, además, para otros conciertos y eventos privados.

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¿QUÉ SE INTEGRARÁ EN MSE? ATENCIÓN AL TENIS: La idea de Cardinale es también organizar un torneo de tenis de alto nivel en la ciudad de Milán o intentar arrebatarle a Turín las ATP Finals, cuya edición de 2026 se está disputando estos días.

LOS MODELOS EN LOS QUE INSPIRARSE: El modelo de negocio recuerda al de grandes empresas estadounidenses como Kroenke Sports & Entertainment, AEG y Fenway Sports Group, sociedades valoradas entre 10.000 y 25.000 millones de dólares que combinan deporte, medios de comunicación, espectáculos, restauración, actividades comerciales e inversiones inmobiliarias destinadas a infraestructuras.

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¿DE DÓNDE LLEGARÁN LOS INGRESOS? El Milan cerró su último ejercicio con 464,6 millones de euros de ingresos, y Cardinale quiere partir de esa cifra para crecer. Generali dará un impulso importante a los patrocinios. A partir de ahí, el nuevo estadio ampliará las posibilidades de ingresos por servicios de hospitalidad y venta de entradas (Barcelona y Real Madrid están obteniendo unos 350 millones de socios comerciales para los próximos 15 o 20 años por la personalización de los espacios vip). Esas posibilidades también podrían duplicarse con la arena de San Donato, entre el baloncesto de la NBA, los conciertos y el ya mencionado tenis.