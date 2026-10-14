Milan, el plan de Amorim para Comotto: debutará ante el Salzburgo, pero solo con el partido en marcha

Christian Comotto está listo para debutar esta temporada con la camiseta del Milan. Mañana, contra el Salzburgo en el segundo partido de la Europa League, debería disputar sus primeros minutos de la temporada. Ruben Amorim ya tiene previsto hacer debutar con la camiseta del Milan al talento nacido en 2008, al que el club retuvo en verano pese a las numerosas ofertas recibidas. La Juventus también había intentado ficharlo en propiedad.





De inicio, el Milan saldrá al campo con Musah y Jashari, con relevos ya previstos por Comotto y Rabiot. Amorim también dará minutos importantes a otro producto de la cantera del Milan: Francesco Camarda. El joven delantero centro nacido en 2008 debería ser titular y dar algo de descanso a Gonçalo Ramos.