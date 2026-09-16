Milan, el giro de Terracciano: de salida segura a titular contra el Benfica. Una decisión enteramente de Amorim

El descenso a Serie B de la Cremonese hizo que se esfumara la obligación de compra de 3,5 millones de euros por Filippo Terracciano. El Milan animó a los grigiorossi porque el jugador veronés de 2003 no entraba en los planes, pero ahora, tres meses después, todo ha cambiado. Amorim ha valorado, durante la pretemporada, tanto el espíritu mostrado por Terracciano como sus cualidades técnicas y tácticas, hasta el punto de decidir no proceder con su salida. Y eso que habían llegado propuestas: el Udinese valoraba una cesión con opción de compra, el Monza estaba listo para ficharlo a título definitivo. Escenarios que no se han concretado por voluntad de Amorim, que ahora apuesta por Terracciano como titular, en su estreno en la Europa League, contra el Benfica.