¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1082105354.jpgsportphoto24

Traducido por

Milan, el giro de Terracciano: de salida segura a titular contra el Benfica. Una decisión enteramente de Amorim

AC Milán

Durante la concentración en Milanello y la gira de verano parecía estar de paso por el AC Milan y, sin embargo, Amorim ha decidido confirmarlo: Terracciano será titular contra el Benfica

El descenso a Serie B de la Cremonese hizo que se esfumara la obligación de compra de 3,5 millones de euros por Filippo Terracciano. El Milan animó a los grigiorossi porque el jugador veronés de 2003 no entraba en los planes, pero ahora, tres meses después, todo ha cambiado. Amorim ha valorado, durante la pretemporada, tanto el espíritu mostrado por Terracciano como sus cualidades técnicas y tácticas, hasta el punto de decidir no proceder con su salida. Y eso que habían llegado propuestas: el Udinese valoraba una cesión con opción de compra, el Monza estaba listo para ficharlo a título definitivo. Escenarios que no se han concretado por voluntad de Amorim, que ahora apuesta por Terracciano como titular, en su estreno en la Europa League, contra el Benfica.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google