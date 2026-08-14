Milan, el caso Maignan pasa a un segundo plano: sigue bajando la cotización de su venta

El mercado de fichajes del Milan está viviendo una fase de estancamiento y, por si no bastaran las dificultades en el mercado de entradas, en el club milanista sigue ocupando el centro del debate la cuestión relativa a Mike Maignan. El regreso aplazado cuatro días, y ahora previsto para el domingo, ha alimentado las dudas sobre el futuro del portero y capitán del Milan, hasta el punto de que, según los bookies, la hipótesis de una salida cobra cada vez más fuerza. Los analistas de apuestas de Goldbet y Betflag, de hecho, ofrecen a 3,50 la cuota de la venta del francés, en claro descenso respecto al 6,00 de hace pocos días. La llegada de Gerry Cardinale a Milanello, por tanto, parece no bastar para tranquilizar a Amorim y a los aficionados del Milan sobre la continuidad del guardameta: a estas alturas resulta decisiva la conversación fijada para los próximos días.