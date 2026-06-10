Milán: dos clubes de la Serie A presionan con fuerza por Jashari, pero su decisión sobre el futuro está clara

¿Una huida masiva de un Milan en apuros? No del todo: también hay quien se queda. Uno de los casos más comentados de la última semana es el de Ardon Jashari: el centrocampista suizo es objetivo prioritario del Atalanta. El nuevo director deportivo de la Dea, Cristiano Giuntoli, lo admira desde hace tiempo y ya intentó ficharlo para la Juventus cuando jugaba en el Rossonero. En la Serie A también lo sigue la Roma, que lo quiere antes de que participe en el Mundial con Suiza.





Sin embargo, según fuentes cercanas al jugador, Jashari no quiere dejar el Milan tras solo una temporada, pese a que fue difícil tanto para el equipo como para él, con larga inactividad por lesión y apenas 14 partidos con una asistencia.