Sankhoun Diawara es nuevo jugador del Milan, con la oficialidad que ha llegado esta mañana. El defensa de la generación de 2006, llegado desde el Troyes, ha firmado un contrato de cinco años con opción a un sexto y hoy mismo partirá hacia Perth, en Australia, donde se unirá a sus nuevos compañeros de equipo. En el comunicado oficial con el que el club anunció el fichaje del franco-senegalés, también se dio a conocer que Diawara ha elegido llevar el dorsal 13.





Un número importante, histórico si eres defensa del Milan, ya que fue llevado durante años por cierto Alessandro Nesta. El joven Diawara será el decimocuarto jugador del Milan en llevar este número, desde la temporada 1995/1996, es decir, desde que se introdujeron los dorsales fijos. Aquí, la lista de todos los números 13 del Milan en orden cronológico:

- Roberto Lorenzini

- Francesco Coco

- Ibrahim Bà

- Giampiero Maini

- Alessandro Iannuzzi

- Taribo West

- Julio Cesar

- Kakhaber Kaladze

- Alessandro Nesta

- Marco Storari

- Francesco Acerbi

- Adil Rami

- Alessio Romagnoli

- Sankhoun Diawara