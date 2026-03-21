Milán, descartada la lesión de Leao: ¿qué hará ahora Portugal? Dos opciones

Las pruebas a las que se ha sometido Leao hoy, tras la baja de ayer que le impedirá jugar el Milan-Torino, han descartado la presencia de lesiones en el aductor: un suspiro de alivio, el problema del portugués no es grave, aunque hoy no figura entre los convocados por Max Allegri. El objetivo es recuperarlo de cara al partido contra el Nápoles, tras el parón.





¿QUÉ HACE AHORA PORTUGAL? - La selección portuguesa, que había convocado a Leao para los amistosos de finales de marzo contra México y Estados Unidos, puede seguir ahora dos caminos: o bien retirar al número 10 rossonero de la convocatoria, alineándose así con la decisión de Allegri, o bien convocarlo normalmente y someterlo legítimamente a un reconocimiento médico con su equipo médico para luego decidir en función del resultado.



