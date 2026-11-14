Milan, de Endrick a Inacio: quiénes son los objetivos por los que Cardinale «no aceptará un no por respuesta»

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El Milan será protagonista del mercado de fichajes en enero. Ruben Amorim ha hecho muchas peticiones, pero el mensaje que ha lanzado hoy Gerry Cardinale ha sido claro: no quiere volver a acudir al mercado y recibir un «no» por sus objetivos debido a la valoración económica.

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Soñar debe volver a ser posible, también en el mercado de fichajes. Ese es, en esencia, el mensaje que ha lanzado hoy Gerry Cardinale, máximo responsable del fondo RedBird Capitals, que controla y posee el Milan, en una extensa entrevista a la Gazzetta dello Sport en la que ha explicado el modelo de negocio que tiene en mente para el presente y el futuro del club.

El equipo que hoy entrena Ruben Amorim deberá ser siempre competitivo y, sobre todo, volver a ganar en Italia y en Europa. Para lograrlo, el empresario estadounidense es consciente de que habrá que acudir al mercado de fichajes y, como ya ocurrió en verano, no quiere ponerse límites económicos.

LAS PALABRAS DE CARDINALE: Al explicar los motivos del lanzamiento de la nueva sociedad multimedia y multideportiva bautizada como "Milan Sports & Entertainment", que atraerá inversiones más allá del fútbol, con la mirada puesta en la moda, el baloncesto (NBA Europe), las infraestructuras y el estilo de vida, Cardinale ha subrayado la importancia que deberá tener el Milan también en el mercado de fichajes.

«Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que, cuando queramos a un futbolista, nadie pueda decirme: “No puedes ficharlo porque no podéis permitíroslo”. Si quiero devolver al Milan a lo más alto en las competiciones europeas, y no solo en Italia, debemos entender cómo podemos competir con los clubes más importantes del mundo».

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LAS PETICIONES DE AMORIM: No, el Milan todavía no ha llegado al punto de poder permitirse a cualquiera que quiera y, por tanto, a los jugadores mejor pagados y más cotizados del mundo. Pero, desde hoy y de cara a enero, la prioridad de Cardinale será atender en la medida de lo posible las peticiones de Ruben Amorim.



Y el técnico portugués, que hoy hace de la necesidad virtud con una plantilla castigada por las lesiones y por problemas no resueltos en verano, ya ha hecho cinco peticiones a los responsables de fichajes: la primera es completar en enero la reducción de la plantilla, dando salida a quienes hoy no son útiles. Después ha pedido, por este orden, un nuevo defensa central con buen manejo del balón, un jugador de banda puro, un centrocampista con gol y una alternativa a Goncalo Ramos que ya esté preparada y ofrezca garantías.

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DE ENDRICK A INACIO: Los objetivos en la agenda de los responsables de fichajes del Milan, de cuyas negociaciones deberá encargarse pronto el nuevo responsable de fútbol Markus Krosche (si todo va bien), ya empiezan a perfilarse.

Para la defensa, el gran objetivo sigue siendo Goncalo Inacio, del Sporting de Lisboa. Entre las alternativas, Sylla, del Union Saint-Gillouse, y Ganiou, del Lens, resultan más interesantes que el jovencísimo Reggiani, italiano del Borussia Dortmund.

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Para el ataque hay dos grandes objetivos: el brasileño Endrick, del Real Madrid (por quien, en Italia, hay una especie de carrera entre el Milan y la Roma), aunque el club blanco no querría dejarlo marchar, y Nicolò Tresoldi, por quien el Brujas pide al menos 70 millones de euros para dejarlo salir en enero.

Para la banda siguen sobre la mesa los nombres de Esmir Bajaraktarevic, bosnio del PSV, y, sobre todo, Maxim De Cuyper, que suma 16 partidos, 4 goles y 4 asistencias esta temporada con el Brighton. Por último, para el centro del campo gusta también Yasin Ayari, del Brighton, un sueco de 23 años de origen tunecino. Además, sigue muy vigente la opción de Alex Scott, a quien el Milan se enfrentó en la Europa League contra el Bournemouth.