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Endrick, Tresoldi, Varela, Inacio, Mazraoui, Balde... El Milan será uno de los grandes protagonistas del mercado de enero. La labor de Markus Krosche, que pronto será su nuevo director deportivo, también podría verse facilitada por un presupuesto que apunta a ser importante y que Gerry Cardinale pondrá a disposición de los responsables de fichajes.

Ruben Amorim verá atendidas tres o cuatro peticiones que ha hecho a la directiva (un delantero, un jugador de banda, un defensa y, posiblemente, un centrocampista), pero ¿cómo será posible en una temporada en la que las cuentas no incluirán los ingresos por participar en la actual Champions League? La respuesta es tan sencilla como complicada en el plano normativo: el fondo RedBird financiará los fichajes, pero todo ello se reflejará al final de la temporada en unas cuentas para olvidar.

CARDINALE APOSTARÁ FUERTE: Empecemos por cómo lo hará. Gerry Cardinale, que ya completó el pasado verano una ampliación de capital de 50 millones de euros, ha dejado claro que está dispuesto a aumentar las cantidades que aporta a las cuentas del club.

Con esos fondos, el Milan apostará fuerte en el mercado con un objetivo más que declarado: este año, el club no puede permitirse quedarse fuera de la próxima Champions League. Por eso, Cardinale hará todo lo posible, incluso engordar considerablemente el déficit, para ofrecer a Amorim la mejor plantilla posible y, por qué no, aspirar a cotas aún más altas, al menos en Italia.

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UNAS CUENTAS CON UN AMPLIO DÉFICIT: El pasado verano, Cardinale invirtió unos 160 millones de euros. Aunque los 73 millones de euros de la operación por Goncalo Ramos ya se contabilizaron en las cuentas cerradas el pasado 30 de junio de 2026, no ocurre lo mismo con las operaciones por Gila, Moreira, Kostic, Diawara y también Hutchinson (una cesión con coste).



Incluso sin posibles ventas, el club ya debería acusar un fuerte impacto en sus cuentas. Y el déficit aumentará mucho más con los otros 50 o 60 millones previstos como presupuesto «potencial» para fichajes en este mercado de enero.

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UN DÉFICIT DE 140 MILLONES: Tras cerrar el ejercicio 2025/2026 con sus primeras pérdidas después de tres años de beneficios bajo el fondo Elliott, Cardinale está optando por ampliar el déficit para reforzar la competitividad, según la previsión de Alessandro Giudice, periodista económico del Corriere dello Sport, que apunta a esa decisión.

Si todo se confirma, el déficit al final de la temporada debería pasar de los 24 millones de euros de 2025/2026 a más de 140 millones de euros, una cifra que quedará compensada en parte por una nueva ampliación de capital que tendrá que acometer la propiedad.

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ATENCIÓN A LA UEFA: Con unas cuentas destinadas a empeorar incluso sin fichajes en invierno, Cardinale elige asumir riesgos en lugar de actuar con prudencia. Estas cifras, de hecho, llevarán inevitablemente a la UEFA a intervenir y someter al club a un nuevo acuerdo de conciliación en materia de Juego Limpio Financiero.

La UEFA no considera positivas las aportaciones de liquidez de los propietarios y, por tanto, obligará al Milan a seguir un importante proceso de recuperación. También por eso, ahora que todavía no existen esas restricciones, Cardinale ha decidido pisar el acelerador. Volver de forma estable a la Champions League, con los ingresos que genera, permitirá al club recuperar la sostenibilidad en menos tiempo.