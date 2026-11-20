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El Milan empieza a pensar en el mercado de invierno: Cardinale trabaja en la sede para definir la estrategia y la renovación de Adrien Rabiot, que ya está a un paso.

«Primeros pasos hacia el mercado de enero en el Milan. Según informó Peppe Di Stefano en SkySport, esta tarde el propietario del Milan, Gerry Cardinale, acudió a la sede del club para mantener una serie de encuentros y reuniones de trabajo de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. En la mesa estuvo su equipo de trabajo, formado por Gardiner, Estevao, el consejero delegado Calvelli y los miembros del área de scouting, con el objetivo de empezar a perfilar ideas, estrategias y posibles fichajes para reforzar el equipo». Así se lee en Gianlucadimarzio.com.

El propietario del Milan también estará presente el próximo domingo en San Siro, cuando a las 18:00 horas comenzará el partido entre el Milan y el Frosinone. Una presencia constante con la que busca motivar al equipo y al entrenador Amorim.

En cuanto a las reuniones en el Milan, lo que se desprende es la voluntad de cerrar pronto todos los trámites para renovar hasta 2030 a una pieza indispensable como Adrien Rabiot. La próxima semana, por otra parte, podría ser la elegida para el nombramiento oficial del directivo alemán Markus Krosche, de 46 años, como responsable del fútbol del Milan. Mañana, el propietario del club estará en Milanello, donde continuará hablando directamente con todas las áreas del Milan.

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También se presta especial atención a la situación de los dos grandes objetivos para enero: Goncalo Inacio, del Sporting de Lisboa, y Endrick, del Real Madrid. El nombre de Nicolò Tresoldi sigue sobre la mesa, pero hoy parece una alternativa al brasileño del Real Madrid. Cardinale también deberá tomar una decisión definitiva sobre la posibilidad de incorporar a Timmo Hardung: el joven directivo alemán dejará el Eintracht de Fráncfort y desea volver a trabajar con Markus Krosche.

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Con una agenda repleta de compromisos, Cardinale trabaja intensamente para construir un Milan más fuerte y competitivo.