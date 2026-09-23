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Pulisic MilanGetty Images
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Milan: Cardinale ejercerá en los próximos días la cláusula para la renovación del contrato de Pulisic hasta 2028

AC Milán

Milan, Pulisic será jugador del AC Milan al menos hasta 2028: las últimas sobre la renovación del contrato del fuerte jugador estadounidense

El Milan no puede prescindir de Pulisic. Esta convicción está muy presente en las ideas de Cardinale y también en las de Amorim: el estadounidense es demasiado importante por la clase y los goles que puede aportar al equipo. Este parón será importante para el ex del Chelsea de cara a elevar su nivel de condición física: por eso el Milan ha acordado con Estados Unidos su exclusión de la lista de convocados para los compromisos de este mes de octubre.


En cuanto al contrato, la situación está clara: Cardinale en los próximos días activará la cláusula (unilateral a favor del club y ya presente en el contrato firmado en el verano de 2023) para ampliar una temporada, de 2027 a 2028, el actual acuerdo contractual. Después se entrará en una segunda fase en la que el Milan intentará encontrar un acuerdo con Pulisic para un contrato todavía más largo.

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