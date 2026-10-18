Milan: Cardinale, ausente de San Siro por primera vez esta temporada

En las seis primeras jornadas, Gerry Cardinale ha sido una presencia constante tanto en Milanello como en los partidos de los domingos. El propietario del AC Milan ha invertido por completo la tendencia respecto a sus primeros cuatro años de gestión, tratando de estar más presente e implicado en la dinámica del equipo. La situación es ligeramente distinta en los partidos de la Europa League, a los que, hasta ahora, no ha asistido nunca.

Para el partido contra el Atalanta, el máximo responsable de Red Bird se vio obligado a renunciar a asistir por motivos personales y permaneció en Estados Unidos.