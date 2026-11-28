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Fabio Capello no entiende por qué la Juventus dejó marchar gratis a Adrien Rabiot en 2024.

El exentrenador de la Juventus declaró en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, al hablar del centrocampista francés de 31 años del Milan: «Rabiot sigue siendo el de siempre, aún me pregunto por qué la Juve no se quedó con él».

El mismo Gazzetta dello Sport recoge las opiniones de cuatro exjugadores de la Juventus sobre el delantero italiano Jeff Ekhator (nacido en 2006), que llegó el pasado mercado de verano procedente del Genoa por 16,5 millones de euros más otros 2 millones en variables y el 15 % de una futura venta, con un contrato hasta junio de 2031 y un salario de 1,3 millones de euros netos al año.

Tras un par de lesiones musculares, Ekhator marcó su primer gol con la Juventus en su primera titularidad, su tercer partido de la temporada, en la victoria por 4-1 tras remontar ante el Omonia Nicosia chipriota, el jueves por la noche en el Stadium de Turín, en la Europa League.

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Massimo Mauro: «Quizá Spalletti tenga al delantero centro que le faltaba, quizá el entrenador se refería precisamente a Ekhator con sus declaraciones sobre el delantero físico... En mi opinión, Jeff es un jugador muy bueno: en una Juve en su mejor nivel aprendería mucho más rápido, obviamente. Veremos con qué regularidad juega. Contra el Omonia Nicosia recibió un pase maravilloso y marcó. Lo hizo bien, pero eso demuestra que todo el equipo debe mejorar su rendimiento: ni él ni ningún otro jugador de la plantilla resolverá por sí solo los problemas de la Juventus».

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Michele Padovano: «He seguido a Ekhator desde las categorías inferiores del Genoa: sabe atacar los espacios, protege bien el balón y es fuerte físicamente. Creo que puede serle muy útil a la Juventus, que tiene carencias arriba y no cuenta con un delantero centro en la plantilla. Tiene veinte años y hay que darle tiempo para crecer, pero posee grandes cualidades. Dicho esto, algunos ya son grandes jugadores a esa edad: él tiene una gran oportunidad, aprovechó la primera y ahora debe darle continuidad. Ekhator tiene las características del nueve que falta, Spalletti le dará cada vez más minutos: el gol al Omonia es de delantero de verdad. Lo que busca la Juventus ya lo tiene en casa».

Vincenzo Iaquinta: «Siempre ataca el espacio a la espalda de la defensa porque es fuerte físicamente: con Woltemade y Kolo se complementa. Creo que es demasiado pronto para saber si Ekhator puede ser realmente el nueve de la Juventus en el futuro. Lo que sí está claro es el presente, que para un chico de apenas veinte años ya es importante: lo que he visto, también y sobre todo la otra noche en la Europa League, invita al optimismo, porque me parece que Ekhator aún tiene margen de mejora. Me gusta de él que siempre quiera atacar el espacio a la espalda de la defensa y, para hacerlo, hay que tener mucha fuerza física y en las piernas. Creo que logrará hacerse un hueco, también porque lo veo compatible tanto con Woltemade como con Kolo Muani».

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Emanuele Giaccherini: «Jeff es un chico joven, pero, en cierto modo, “experto”: llegó a la Juventus con más de cincuenta partidos en la Serie A, una cifra nada desdeñable para un jugador de veinte años. En una Juventus que busca constantemente un nueve “de verdad”, Ekhator puede aspirar a hacerse un hueco hasta convertirse en un posible titular en esa posición: sus movimientos ayudan al equipo, su físico le permite recibir el balón de espaldas y, además, un nueve “de verdad” hace eso: un disparo, el primero, y gol. No olvidemos que, con Baldini como seleccionador interino, jugó en Creta junto a Pio Esposito: es un delantero moderno, confiemos en él».