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Bajo una lluvia intensa, el Milan se ha reunido esta mañana en Milanello para el último entrenamiento antes de partir hacia Atenas a primera hora de la tarde. Mañana por la noche se enfrentará al Olympiacos en el Stadio Geōrgios Karaiskakīs y el equipo griego jugará como local.

Fikayo Tomori, ausente ante el Bolonia por una lesión en el flexor del muslo derecho, ha vuelto a entrenarse con el grupo con total normalidad. El defensa inglés entrará en la convocatoria para el desplazamiento de Europa League y estará listo para ayudar al equipo en la segunda parte.

Tras Luka Modric y Strahinja Pavlovic, el Milan suma una tercera baja para el partido de mañana contra el Olympiacos. Francesco Camarda no ha participado en el entrenamiento de la víspera: el canterano del Milan ha sufrido un problema en el tobillo y no se espera que entre en la convocatoria para el viaje a Atenas, donde el equipo se medirá al Olympiacos.

Esta es, por tanto, la lista actualizada de bajas del Milan: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic y Camarda. Ruben Amorim no contará con un delantero centro de referencia como alternativa a Goncalo Ramos, aunque Alphadjo Cisse

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El Milan no puede permitirse fallar ante el Olympiacos si no quiere comprometer su trayectoria en la Europa League tras un inicio desastroso, con tres derrotas en sus cuatro primeros partidos. Cardinale y el técnico portugués han expresado claramente su ambición de seguir adelante en la competición europea, así que es imprescindible preparar el encuentro lo mejor posible.

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Saldrá al campo el mejor once posible, pese a las numerosas bajas importantes. Maignan vuelve a la portería tras cumplir un partido de sanción por la tarjeta roja que vio en Bournemouth. La defensa de cuatro estará formada por Gila en la derecha, De Winter, habitual en el equipo, junto a Diawara, y Bartesaghi, favorito por delante de Estupinan para ocupar el lateral izquierdo. En el centro del campo, Jashari llevará la batuta, acompañado por Musah y Rabiot. Las principales dudas están en el tridente ofensivo y en quién acompañará a Ramos: Cisse debería jugar en lugar de Pulisic, con Moreira en la banda opuesta.