Milan, Bergomi se pregunta por el rol de mediapunta diseñado por Amorim para Rabiot: «¿? Es un jugador fuerte, pero necesita espacio, campo, partir un poco más desde atrás»

Entre los puntos de reflexión que dejó el Juventus-Milan está también el relativo al papel de Rabiot: el francés, falto de condición física, no convenció en el rol de mediapunta. Beppe Bergomi, comentarista de Sky, dio su opinión durante el programa Sky Calcio Club - L'Originale: «¿Rabiot debe jugar ahí? Es un jugador fuerte, pero necesita espacio, campo, arrancar un poco más desde atrás. Hasta ahora ha jugado en las segundas partes, dándole la vuelta al partido. Y también hoy los cambios llevaron al gol. Esperaba más del Milan, pero hay que subrayar que es un equipo».