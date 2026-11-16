Milan, así gestionará la portería hasta el regreso de Maignan: Terracciano, Torriani y el sub-23

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«El momento de brillar». Lorenzo Torriani tendrá la oportunidad de lucirse, esta vez en liga ante el Frosinone. Su última actuación fue contra el Ferencvaros el pasado 5 de noviembre: firmó grandes paradas, pero también cometió un error en el primer gol de los húngaros. Será titular en lugar de Maignan, que sufrió molestias durante el Francia-Turquía.

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El lunes por la mañana llegaron más novedades: Maignan sintió dolor en la cadera derecha, en la zona del aductor. El cuerpo médico de Francia ya se ha puesto en contacto con el médico del Milan para informarle sobre el estado del guardameta nacido en 1995.

En las próximas horas, durante la mañana del martes 17 de noviembre, el Milan someterá al portero a pruebas para determinar con precisión el alcance del problema de Maignan. Salvo sorpresa, no estará ante el Frosinone y le tocará jugar a Torriani, designado el pasado verano suplente del guardameta francés por delante de Pietro Terracciano. Este último lleva más de un mes de baja por un problema en el hombro, pero debería volver a entrenarse con el grupo esta semana.

Independientemente de la recuperación de Terracciano, Torriani debutará en la Serie A. Su ascenso hacia el fútbol de élite vivió un punto de inflexión el 17 de septiembre de 2024 cuando, debido a una lesión, sustituyó precisamente a Mike Maignan. Aquel momento marcó su debut absoluto como profesional en San Siro, durante el partido de Champions League contra el Liverpool, que terminó 3-1 a favor de los Reds. Ahora le llega la gran oportunidad en nuestra Serie A. Después, el Milan jugará el 26 de noviembre en El Pireo contra el Olympiacos un delicado duelo de Europa League y el día 30 visitará al Cagliari. Dos partidos en los que también debería jugar el joven portero del Milan, con Bouyer como tercer guardameta, puesto que se disputará con Pittarella.