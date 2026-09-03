Milan, aquí está Moreira: «Prefiero jugar por la derecha, listo para la Juve»

Con motivo del encuentro con los aficionados del AC Milan en la Flagship Store de via Dante, en Milán, el nuevo jugador milanista Diego Moreira intervino en un encuentro con la prensa y habló de sus primeras sensaciones tras llegar al Milan, así como de los objetivos de esta temporada.





¿Cómo te estás adaptando? ¿Estás listo para jugar contra la Juventus después de dos partidos en el banquillo?





"Los primeros días para mí han sido mágicos. Es una nueva experiencia: mis compañeros me han recibido bien desde el primer día y me siento como en casa desde que llegué aquí. Para mí ha sido fácil adaptarme. Seguramente estoy listo para jugar y solo espero mi momento: creo que el entrenador me mandará al campo en el momento adecuado para él y para mí"





¿Dónde prefieres jugar en el campo?





"En la manera en la que jugamos prefiero la banda derecha. He hablado con el míster de esto y es la posición donde mejor me siento"





Has elegido el número 22, el de Kaká... ¿Por qué?





"El 7 no estaba disponible porque todavía estaba Santi Gimenez. Tuve que elegir otro número y escogí el 22 porque es mi edad actual"





El Milan ha invertido mucho en ti: ¿sientes esa presión?





"No diría que siento presión, sino más bien que me siento honrado. Si el club invierte mucho dinero en algunos jugadores, significa que creen en esos jugadores. Es el momento de demostrar que han hecho bien en creer en mí y por eso lo daré todo en el campo por mi equipo y por los aficionados"





Este verano entrenaste con la camiseta de Saelemaekers: ¿una coincidencia o ya sabías que ibas a venir al Milan?





"Sinceramente, fue solo una coincidencia. Me dio su camiseta cuando estuvimos juntos en la selección, porque es un gran amigo mío y porque me gustaba esa camiseta. Me la llevé de vacaciones y me la puse: unas semanas después firmé por el Milan y fue una coincidencia"





¿Por qué elegiste el Milan y no otros clubes italianos?





"El Milan es uno de los clubes más grandes de Italia y cuando tienes a un club de este tipo que muestra interés por ti, no te lo piensas dos veces. Cuando me dijeron que estaban interesados en mí, me vinieron a la mente los grandes momentos del Milan: uno de los clubes más grandes de Italia, estoy feliz de estar aquí"





¿Nos cuentas cómo fue la negociación? Fue un acuerdo relámpago...





"Sinceramente no me ocupo de eso, soy jugador y fueron mis agentes quienes se encargaron: hicieron un gran trabajo y estoy muy feliz, como he dicho. Como jugador, mi única preocupación es jugar al fútbol y es el motivo por el que estoy aquí"





¿Tu objetivo es ser el mejor joven del campeonato de Serie A?





"Mi objetivo principal es ganar partidos con el equipo. Mis metas personales vienen después. Si no alcanzas los objetivos del equipo, tampoco puedes conseguir reconocimientos personales, así que haré mi trabajo en el campo y las cosas llegarán en consecuencia"



