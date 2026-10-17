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Diego Moreira MilanGetty Images
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Milan: Amorim tiene dos dudas en el once de cara al partido ante el Atalanta; Bartesaghi y Moreira parten con ventaja

AC Milán

AC Milan, con la mente puesta en el Atalanta: Amorim ensaya la alineación y debe resolver dos pugnas por un puesto

Ruben Amorim ha dirigido el entrenamiento de hoy para preparar el partido de mañana por la tarde, a las 18 horas, en San Siro contra el Atalanta. Faltarán tres jugadores: Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers y Matteo Gabbia.


Chukwueze ha trabajado bien con el grupo y aspira a un puesto en el once titular: compite con Moreira, que parte como favorito. En defensa, Gila vuelve a la derecha, con De Winter y Pavlovic como pareja de centrales, mientras que Bartesaghi le toma la delantera a Estupinan por la izquierda. En el centro del campo estarán los titulares Modric y Rabiot, con Cisse y Pulisic en apoyo de Ramos.

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