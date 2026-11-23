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Amorim siempre es directo, preciso y sin rodeos ante las cámaras. Su forma de comunicar supone un soplo de aire fresco en el panorama general. Tras el partido contra el Frosinone, el técnico portugués no esquivó las preguntas sobre un nombre que sigue muy presente en los planes de mercado del Milan: «¿Goncalo Inacio? Es un gran jugador. Fue un enorme placer tenerlo conmigo. Tenemos a Pavlovic. Diawara es muy joven, pero está respondiendo». Así lo declaró a la cadena portuguesa Sport Tv.

La web de la televisión portuguesa añade que Amorim afirmó que el Milan se centrará en reforzar otras posiciones. Inacio es uno de los favoritos del técnico del Milan, que ya el pasado verano lo había señalado como una de sus primeras opciones para reforzar la nómina de centrales. El último día del mercado, el Milan y el Sporting de Lisboa estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo para una cesión con opción de compra, antes de que el Sporting diera marcha atrás a pocos minutos del cierre. Las partes han retomado las conversaciones y el Sporting está dispuesto a traspasar a Inacio ya en enero, pero solo si recibe ofertas realmente importantes. ¿De cuánto? De entre 35 y 40 millones de euros. El Milan ha tomado nota, pero se ha dado tiempo para reflexionar: Inacio es zurdo, como Pavlovic, que se ha ganado la plena confianza de Amorim con su actitud y sus actuaciones sobre el campo. Diawara también está progresando y puede jugar en el lado izquierdo del centro de la defensa. Por eso, el club de la calle Aldo Rossi podría concentrar sus esfuerzos en fichar a un lateral en lugar de a un central, teniendo en cuenta que Gabbia también regresará entre finales de diciembre y principios de enero.

El nombre de Mazraoui es una opción que habrá que seguir muy de cerca en los próximos días. Su relación con Amorim es excelente desde que coincidieron en el Manchester United. Por ahora, hay pocas confirmaciones sobre un posible regreso al Milan del portugués Dalot, cuyo nombre surgió en los últimos días.