¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1082867573.jpgABACAPRESS
Traducido por

Milan, Amorim renuncia a Pietro Terracciano: este será el tercer portero detrás de Maignan y Torriani

AC Milán

También Pietro Terracciano figura entre las bajas del Milan, además de Alexis Saelemaekers, cuya ausencia ya se conocía: convocado el joven Bouye

No solo el belga  Alexis Saelemaekers estará indisponible para el Sassuolo-Milan, programado para mañana a las 18:00 en el Mapei Stadium: Ruben Amorim también tendrá que renunciar al tercer portero Pietro Terracciano.


En lugar del ex de la Fiorentina, Ruben Amorim ha convocado al

joven

de la generación 2008 Leo Bouyer que, por tanto, ejercerá como tercer portero por detrás del otro joven Lorenzo Torriani. Como es sabido, también se ha recuperado Pervis Estupinan que, de hecho, ha viajado junto a sus compañeros y estará a

disposición

del entrenador portugués.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google