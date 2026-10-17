Milan, Amorim puede sonreír: Chukwueze está completamente recuperado y hay tres bajas confirmadas ante el Atalanta

Amorim debe dosificar las fuerzas ante esta serie de compromisos seguidos entre la Serie A y la Europa League: el viernes, el entrenador dio un día de descanso al equipo, que no volvió a entrenarse hasta el sábado para preparar el partido contra el Atalanta en San Siro.

En cuanto a los jugadores disponibles para Ruben Amorim, salvo novedades a lo largo del día, el entrenador podrá contar plenamente con Samuel Chukwueze: el internacional nigeriano había viajado a Salzburgo, pero permaneció en el banquillo todo el tiempo por precaución debido a una leve fatiga muscular. La alarma se ha disipado y el jugador está listo para jugar. Las bajas del AC Milan serán, por tanto, tres: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia y Pietro Terracciano.