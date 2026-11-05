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Mikel Arteta ha restado importancia a las dudas sobre el estado físico de Declan Rice tras la ajustada victoria del Arsenal ante el Slavia de Praga en la Champions League. El centrocampista parecía agotado durante la segunda parte, lo que ha suscitado el temor de que el Arsenal dependa demasiado de su energía en el centro del campo.

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El Arsenal logra una ajustada victoria europea

El Arsenal consiguió una victoria por 2-1 ante el Slavia de Praga en la Champions League el miércoles por la noche, aunque su actuación en la segunda parte generó preocupación. Los goles de Noni Madueke y Viktor Gyokeres en la primera mitad dieron inicialmente al equipo de Mikel Arteta una ventaja considerable en la eliminatoria.

Sin embargo, al Arsenal le costó mantener su dominio tras el descanso. El Slavia de Praga aprovechó esa bajada de intensidad y recortó distancias merecidamente en el minuto 90 por medio de Wiktor Nowak.

En medio del bajón de la segunda parte, Rice mostró claros signos de cansancio. El futbolista de 27 años disputó los 90 minutos, lo que suscitó dudas sobre su estado físico actual y su carga de trabajo.

Arteta defiende su decisión en el centro del campo

Pese a la evidente pérdida de energía, Arteta se apresuró a restar importancia a cualquier preocupación por el estado físico de Rice. El entrenador del Arsenal defendió su decisión de mantener al internacional inglés sobre el césped durante todo el partido.

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«El partido lo exigía y él respondió», explicó Arteta cuando le preguntaron por los 90 minutos disputados por Rice. «También había descansado contra el Fleetwood, así que tuvo una semana muy buena para recuperarse antes del Liverpool».

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«Es su segundo partido en una semana, no el quinto. Esperamos que nuestros jugadores sean capaces de hacerlo y creo que tuvo momentos muy buenos a lo largo del encuentro».

Carney expresa su gran preocupación por el Arsenal

No todo el mundo compartió el optimismo de Arteta respecto al centrocampista. Karen Carney, excentrocampista del equipo femenino del Arsenal, expresó su preocupación por la excesiva dependencia del equipo de un Rice en plena forma para controlar los partidos.

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«Para mí, Declan Rice es, con diferencia, el mejor centrocampista del país», declaró Carney a TNT Sports. «Cuando está cansado y fatigado, el Arsenal es un equipo diferente. En la segunda parte parecía completamente agotado y, para mí, es entonces cuando el Arsenal cambia y pierde un poco el rumbo. Eso me preocupa un poco porque es un gran jugador, pero creo que, cuando se queda sin energía, el equipo se descompone ligeramente».

La atención vuelve rápidamente a la Premier League

Arteta tendrá que gestionar con cuidado el estado físico de su plantilla a medida que se acumulan los partidos. El Arsenal debe recuperarse rápidamente del esfuerzo realizado en Europa y volver a centrarse en sus objetivos nacionales.

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El equipo regresa a la Premier League este sábado con un partido contra el Hull City. Está por ver si Rice descansará o si volverá a encargarse de sostener el centro del campo.