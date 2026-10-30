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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, insiste en que su equipo tiene una gran oportunidad de poner fin a una racha de 14 años sin ganar en Anfield en la Premier League. Arteta destacó su estrecha amistad con el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, mientras ambos equipos se preparan para un duelo de alta intensidad.

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Arteta busca romper una sequía histórica en Anfield

El Arsenal visita este domingo al Liverpool en Anfield con el objetivo de poner fin a una racha de 14 años sin ganar en ese estadio en la Premier League. El equipo londinense sumó allí sus últimos tres puntos en 2012 y acumula 13 visitas sin una victoria liguera.

Pese a ese historial, el equipo de Mikel Arteta llega al encuentro en un gran momento, tras ganar ocho de sus nueve primeros partidos de liga.

El Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones.

Arteta pide a sus jugadores que afronten el reto de Anfield con convicción

En la rueda de prensa previa al partido, Arteta instó a sus jugadores a afrontar el encuentro con plena convicción. «Es una oportunidad. Llegué aquí y había muchos sitios en los que llevábamos 20, 22 o 18 años sin ganar, y hemos ido poniendo fin a todas esas rachas. Así que el domingo tenemos esa oportunidad», afirmó Arteta.

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«Hace 14 años que no ganamos allí, así que ya es hora de hacerlo».

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«Ir allí con plena convicción es lo primero, y hemos estado muy, muy cerca en los últimos años... Tenemos que ir con un propósito claro: hacerles daño y marcharnos de allí con una victoria», añadió.

Ilusionado ante el duelo táctico con Iraola, su amigo de la infancia

Arteta expresó su orgullo por enfrentarse a su compatriota Iraola, con quien compartió equipo en su juventud, en un partido de gran repercusión. «Es un privilegio... Alguien que fue compañero tuyo, con quien compartiste tantos momentos bonitos cuando éramos más jóvenes», explicó Arteta.

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«Enfrentarnos, estar cerca, en clubes enormes de este país y de Europa, en un partido tan importante como este, es una suerte».

Arteta señaló que ambos equipos comparten un estilo de presión agresiva y añadió: «Los dos somos equipos muy agresivos en la presión alta y no damos tiempo al rival».

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Frenar a Isak y gestionar el caos de Anfield, claves para la victoria

Preguntado por cómo neutralizar al delantero del Liverpool Alexander Isak, Arteta dio una consigna defensiva clara: «Manteniéndolo lo más lejos posible de la portería... especialmente cuando tienen espacio para correr».

El entrenador del Arsenal subrayó que superar las frenéticas secuencias de presión del Liverpool será decisivo para lograr un resultado positivo.

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El Arsenal aspira a reafirmar sus credenciales como aspirante al título en el gran duelo del domingo.