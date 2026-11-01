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Mikel Arteta elogió el carácter de su Arsenal después de que la victoria por 1-0 ante el Liverpool pusiera fin a 14 años sin ganar un partido de la Premier League en Anfield. Kai Havertz marcó el único gol el domingo, solo cuatro días después de que el Fleetwood Town eliminara al Arsenal de la Carabao Cup. El técnico español aseguró que ganar al Liverpool en su propio estadio es precisamente la razón por la que se dedica a esto.

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Arteta, muy orgulloso de la victoria en Anfield

En declaraciones a Sky Sports, Arteta afirmó: «Estoy muy orgulloso. Han pasado 14 años, es mucho tiempo. Estoy seguro de que hoy hemos hecho sentirse muy orgullosos a todos los que tienen algún vínculo con el club. No solo por la victoria, sino por cómo la hemos conseguido y por el espíritu que hemos mostrado. Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó hace cuatro días, cuando perdimos y quedamos eliminados de la copa ante un equipo al que se suponía que debíamos ganar. Esa es la parte mágica de este juego: puede llevarte a momentos muy malos, pero cuatro días después tienes la oportunidad de hacer algo realmente histórico, y lo hemos hecho».

Preguntado por lo que significaba el resultado para él como entrenador, añadió: «Estoy muy orgulloso. Es algo que quieres conseguir. Ese es el reto y la misión que quieres cumplir. Me encanta cuando se trata de algo que llevamos muchos años sin hacer. Ocurrió lo mismo con las victorias a domicilio ante el Chelsea y el Manchester United. Ser capaces de ganarles a todos ellos es nuestro objetivo, nuestra motivación y la razón por la que hacemos lo que hacemos».

La derrota ante el Fleetwood dio impulso al Arsenal

Arteta explicó a BBC Match of the Day que la eliminación copera había dado una nueva motivación a su plantilla: «Esto va especialmente por todos los que tienen algún vínculo con este club. Catorce años sin ganar aquí es mucho tiempo. Después de lo ocurrido en los últimos días, tras la derrota ante el Fleetwood, nos dijimos que las cosas pasan por algo y que eso nos daría un nuevo impulso, más hambre y confianza para lograrlo. Lo que ha hecho hoy el equipo aquí es increíble».

También explicó cómo afrontó el Arsenal la amenaza del Liverpool al contraataque: «El partido puede cambiar de rumbo muy rápidamente. Por su forma de atacar, pueden generar ataques verticales casi a partir de un mal despeje o un mal saque de banda. Esa es la calidad que tienen. Y hay que estar preparados para reaccionar de inmediato, con 60 metros por defender y cuatro o cinco jugadores corriendo hacia tu área. Hablamos de ello, lo dimos todo en esas acciones, a veces con más acierto y otras con menos, y generamos nuestro propio caos».

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Arteta elogia a Rice y evita pronunciarse sobre la reclamación de penalti sobre Isak

Arteta destacó a Declan Rice, que asistió a Havertz en el gol de la victoria con un centro raso tras un desdoblamiento: «No solo por eso. Para empezar, supo reconocer que había espacio para desdoblarse, eligió bien el momento para jugar el dos contra uno y llegó constantemente desde el lado contrario a la zona adecuada. Es algo de lo que habíamos hablado».

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Admitió que el Arsenal también había tenido suerte por momentos: «También tuvimos algo de suerte y la calidad necesaria en los momentos oportunos para hacerles daño». Preguntado por el penalti que reclamó el Liverpool cuando Jurrien Timber agarró de la camiseta a Alexander Isak, Arteta respondió: «No, no he visto esa jugada».

¿Qué le espera al Arsenal?

La victoria deja al Arsenal con tres puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League, pero Arteta no quiso dejarse llevar por la euforia: «Hoy es demasiado pronto. Disfrutemos de esta increíble victoria con los jugadores y el cuerpo técnico, y mañana empezaremos a preparar otra gran noche en Praga».