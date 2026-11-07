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Mikel Arteta ha elogiado la incansable ambición de Declan Rice por llegar a lo más alto del fútbol tras la última convocatoria del centrocampista con Inglaterra. El entrenador del Arsenal cree que su jugador estrella ha alcanzado un nuevo nivel de rendimiento que supone un quebradero de cabeza para los técnicos rivales a la hora de preparar los partidos.

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Rice brilla con su club y con Inglaterra

Rice sigue impresionando esta temporada y se ha consolidado como una pieza fundamental del centro del campo del Arsenal. Su excelente estado de forma le ha valido un puesto en la última convocatoria de Thomas Tuchel con Inglaterra, junto a cuatro compañeros de club.

El jugador de 27 años ya suma cinco asistencias esta temporada, la cifra más alta de la Premier League. Además de un gol en la Champions League, sus aportaciones en 14 partidos entre todas las competiciones ponen de relieve su creciente influencia en el último tercio del campo.

Arteta elogia las ganas de mejorar del centrocampista

Arteta expresó su admiración por la continua evolución de Rice. El técnico español señaló el deseo del centrocampista de ampliar sus recursos como el principal motivo de sus recientes éxitos.

«Tiene la mentalidad de salir a ganar partidos y de llevar su juego a otro nivel, de ofrecer otro tipo de amenaza y ser mucho más imprevisible. Hemos trabajado mucho en eso», explicó Arteta. «Está desesperado por mejorar todos los aspectos de su juego, y tenemos que hacerlo sin perder tantas cosas increíbles que ya ha conseguido. Pero va por el buen camino».

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El entrenador del Arsenal también explicó el cambio táctico que ha llevado a Rice a jugar en zonas más retrasadas e insistió en que su jugador estrella no tiene limitaciones sobre el terreno de juego.

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«Creo que no podemos limitar sus cualidades ni sus capacidades», añadió. «Puede retrasar su posición y hacer avanzar el juego. Puede retrasar su posición, conducir el balón y ser increíble en las transiciones. Puede ganar duelos. Puede dar pases cuando llega desde atrás, jugar en largo y centrar desde la izquierda o la derecha, da igual. También tiene mucho que aportar a balón parado. Su capacidad de disparo desde lejos es otra cosa que tenemos que aprovechar más. Tiene capacidad para hacerlo. Así que debe seguir jugando, porque todavía tiene mucho margen de mejora».

Conversaciones sobre el contrato y ausencias en la convocatoria de Inglaterra

Mientras, según las informaciones, Rice está cerca de firmar un nuevo contrato, Arteta prefiere centrarse en el futuro inmediato en lugar de proyectar el papel del centrocampista a varios años vista.

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«No hemos llegado tan lejos», señaló Arteta sobre los planes a largo plazo. «Obviamente, todavía tenemos mucho por hacer. Creo que basta con pensar en el plazo de una temporada. Hay otras cosas que forman parte de su papel en el equipo, como en el club, que creo que se pueden plantear con algo más de tiempo. Pero, en cuanto a su rendimiento y su impacto en el equipo, creo que hay que pensar a corto plazo».

Arteta también se refirió a la ausencia de Noni Madueke en la convocatoria de Tuchel y elogió la dedicación del jugador pese a este revés a nivel internacional.

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«Eso se lo dejo a Thomas», afirmó. «Había muchas opciones, tiene que tomar decisiones, esta vez ha tomado esa y ya está. Se lo dejo completamente a él. Lo que hizo Noni fue viajar al extranjero y entrenarse. Así es Noni y esa es su mentalidad. Quiere mejorar».

Le esperan los compromisos con Inglaterra

Rice se incorporará ahora a la concentración de Inglaterra junto a jugadores como Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly y Eberechi Eze.

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Tras el parón internacional, el Arsenal intentará mantener su buen momento en las competiciones nacionales. Arteta espera que sus jugadores clave regresen sin contratiempos y listos para prolongar su prolífico estado de forma mientras el equipo lucha por conquistar títulos en varios frentes.