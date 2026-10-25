Compartir Sigue a GOAL en Google

Mikel Arteta admitió que el Arsenal temió de verdad que Gabriel Magalhaes hubiera sufrido una lesión grave apenas unos instantes antes de que marcara en la victoria por 2-0 ante el Everton. El defensa brasileño necesitó una exhaustiva atención médica, pero mostró una entereza increíble para seguir sobre el césped y asegurar un resultado crucial en la Premier League.

Anuncios

El Arsenal vence al Everton e iguala en puntos al líder de la liga

El Arsenal igualó en puntos al Manchester City, líder de la Premier League, tras una importante victoria por 2-0 ante el Everton. Ezri Konsa abrió el marcador a los siete minutos y dio pronto ventaja a su equipo.

El Everton tuvo varias ocasiones para empatar, pero Thierno Barry y Kiernan Dewsbury-Hall desaprovecharon las mejores. Su falta de acierto de cara a portería permitió finalmente al Arsenal mantener el control del partido.

El encuentro quedó sentenciado en el minuto 68. Gabriel remató un centro de Ben Whitre y envió el balón a la esquina inferior de la portería, una forma inmejorable de celebrar su partido número 200 con el club.

Arteta reconoce que temió por la lesión de Gabriel

Pese a la celebración de ese hito, la tarde de Gabriel estuvo a punto de terminar antes de tiempo. Al comienzo de la segunda parte, el internacional brasileño quedó tendido en el césped con evidentes muestras de dolor tras estirarse para despejar un balón.

Anuncios Anuncios

Los servicios médicos entraron rápidamente al campo para atenderle y Arteta ya preparaba un sustituto para el central. Sin embargo, Gabriel logró sobreponerse a las molestias e insistió en volver a jugar. Tras el partido, Arteta elogió a su defensa, aunque admitió que los primeros indicios causaron una gran preocupación en el banquillo.

Related Topics

«Fue una jugada realmente preocupante», explicó Arteta a Match of the Day. «Sabemos cómo es Gabi, lo duro y fuerte que es, y parece que está bien».

Arteta elogia la mentalidad de élite de la plantilla

Pasar tan rápido de una posible lesión que habría puesto fin a su partido a marcar el gol decisivo puso de relieve la enorme fortaleza mental de la plantilla. Arteta aprovechó el momento para destacar el compromiso del defensa con el equipo.

Anuncios

«Es un claro ejemplo de lo que quiero decir cuando hablo de la mentalidad del equipo», afirmó Arteta en la rueda de prensa posterior al partido. «La mentalidad del equipo es la mentalidad de los jugadores. Y él es un gran ejemplo de ello. Nos asustamos todos, no solo por cómo cayó, sino también por la reacción de los jugadores que estaban junto a él. Inmediatamente dijo que quería continuar y marcó el gol que nos ayudó a ganar el partido».

La atención se centra ahora en la Copa de la Liga

Tras sumar los tres puntos en la Premier League, el Arsenal puede evaluar con calma el estado de Gabriel durante los próximos días. Los servicios médicos vigilarán la evolución del defensa para asegurarse de que el estiramiento no le haya causado ninguna lesión duradera. El exigente calendario del club continúa con un partido de copa que llegará enseguida. La plantilla volverá a jugar el martes por la noche ante el Fleetwood Town, que atraviesa dificultades en la League Two, en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa.