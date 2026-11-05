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Ezri Konsa tuvo que retirarse por una lesión de rodilla durante la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Slavia de Praga en la Champions League. El fichaje de verano ha sido un fijo en el equipo de Mikel Arteta, y su lesión genera preocupación en defensa de cara a los próximos partidos de la Premier League.

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El Arsenal logra una trabajada victoria europea

El Arsenal consiguió una victoria por 2-1 ante el Slavia en la Champions League el miércoles por la noche. Sin embargo, el resultado positivo en Europa quedó en parte eclipsado por una inoportuna lesión de rodilla del defensa titular Konsa. Los goles de Noni Madueke y Viktor Gyokeres en la primera parte pusieron inicialmente a los visitantes en una posición de clara ventaja.

Pese a su buen comienzo, al equipo de Arteta le costó mantener el control y el ritmo durante la segunda mitad. El Slavia aprovechó esa pérdida de impulso y presionó constantemente a los visitantes. Wiktor Nowak recortó distancias en el minuto 90, con un gol merecido que dio paso a un final tenso.

Arteta informa sobre la lesión

La principal preocupación para el Arsenal surgió cuando Konsa tuvo que abandonar el campo en la segunda parte por un problema de rodilla. Cristhian Mosquera sustituyó al defensa para disputar lo que quedaba del encuentro europeo. Konsa ha sido una pieza fundamental para el Arsenal y ha participado en sus 14 partidos desde su traspaso de 55 millones de libras desde el Aston Villa el 21 de agosto. Tras la ajustada victoria, Arteta abordó la situación y destacó la gran cantidad de minutos que ha acumulado el defensa.

«Está jugando mucho, obviamente. Ha disputado muchísimos partidos en las últimas semanas», explicó Arteta a los periodistas. «Tenía algunas molestias y decidimos sustituirlo».

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Un delicado reajuste defensivo para Arteta

Konsa fue elegido para formar pareja con Gabriel Magalhaes en el centro de la defensa en el cuarto partido del Arsenal en la Champions League esta temporada. Arteta ha recurrido mucho a esa pareja defensiva durante los primeros meses de la campaña.

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El Arsenal ya está gestionando problemas físicos en su defensa, lo que aumenta la preocupación por la sustitución de Konsa. William Saliba volvió por fin a una convocatoria como suplente por primera vez esta temporada tras recuperarse de una lesión de espalda de larga duración.

El internacional francés permaneció en el banquillo el miércoles por la noche. Con esta decisión prudente, Arteta evitó precipitar su regreso a la competición.

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El Hull City espera en la Premier League

Los servicios médicos del Arsenal evaluarán ahora el alcance de la lesión de rodilla de Konsa, con poco tiempo hasta el próximo partido. El fichaje del verano es seria duda para el próximo encuentro liguero.

El equipo de Arteta volverá a centrarse enseguida en la Premier League para preparar el partido del sábado en casa contra el Hull City. Si finalmente se confirma la baja de Konsa para ese encuentro, Arteta se verá obligado a introducir un cambio no deseado en defensa. Mosquera o Saliba, ya recuperado, podrían entrar en el once titular ante el Hull City para formar pareja con Gabriel.