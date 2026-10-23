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El Arsenal no podrá contar con su extremo estrella Bukayo Saka para el próximo partido de la Premier League contra el Everton tras sufrir una lesión en el muslo. El entrenador Mikel Arteta admitió que los primeros indicios son preocupantes y que el jugador se someterá a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.

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El Arsenal recibe un duro golpe por la lesión de Saka

Saka ha sido oficialmente descartado para el partido de la Premier League del sábado contra el Everton. El jugador de 25 años sufre una lesión en el muslo y necesita más pruebas médicas antes de que pueda establecerse un plazo para su regreso.

El internacional inglés sufrió la lesión apenas diez minutos después del inicio del empate 2-2 contra el Bayern de Múnich en la Champions League. Intentó continuar, pero finalmente tuvo que abandonar el campo por el problema.

Arteta admite que hay señales preocupantes sobre el extremo

La gravedad exacta de la lesión sigue sin estar clara, lo que genera una gran preocupación en el Arsenal. Arteta confirmó que el jugador se está sometiendo a más pruebas para conocer el verdadero alcance de la lesión.

«Esta tarde se someterá a una resonancia magnética porque tenía mucho líquido en la zona, así que era difícil determinar la gravedad de la lesión. Lo sabremos mañana», declaró Arteta en una rueda de prensa el viernes.

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«Necesitamos algunas pruebas más y la opinión de los especialistas. Cuando a un jugador le cuesta salir andando del campo y tiene limitada la movilidad, no son buenas señales. Así que, una vez más, tengamos un poco de paciencia para poder ofrecer una valoración definitiva y comunicárosla».

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El entrenador del Arsenal, frustrado por la acumulación de partidos

El momento en que llega este contratiempo ha intensificado la preocupación por el bienestar de los jugadores al más alto nivel. Tras la lesión de su extremo estrella, Arteta aprovechó para destacar la enorme exigencia física a la que están sometidas las plantillas actuales.

El entrenador del Arsenal pidió expresamente una mayor consideración a los organismos rectores del fútbol. Subrayó que los equipos están siendo llevados al límite de sus posibilidades físicas.

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«Agradeceríamos mucho que nos ayudaran a gestionar la carga a la que estamos sometiendo a estos jugadores», afirmó. «Tenemos que jugar tres veces en menos de seis días, los partidos son muy exigentes y luchamos hasta el último minuto».

Un calendario exigente espera a la plantilla

El Arsenal tendrá que afrontar ahora sus compromisos inmediatos en las competiciones nacionales sin uno de sus atacantes más influyentes. El club esperará con interés los resultados de la resonancia magnética durante el fin de semana para determinar si el extremo estará de baja durante un periodo prolongado.

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La prioridad inmediata es conseguir los tres puntos en casa ante el Everton este sábado. Arteta tendrá que reorganizar sus opciones ofensivas para compensar la importante ausencia en la banda derecha.

La incesante sucesión de partidos no dará tregua después del encuentro de liga. El Arsenal tiene previsto visitar el martes al Fleetwood Town, de cuarta categoría, en la cuarta ronda de la Copa de la Liga.