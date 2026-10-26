Jordi Cruyff no parece muy dispuesto a vender jugadores el próximo invierno, según revela Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. La lucha por el título es la prioridad número uno del Ajax esta temporada.

Con el regreso de Daley Blind al equipo del Ajax, Pim Sedee teme, por ejemplo, por el puesto de Youri Baas. Sin embargo, según Verweij, su salida en invierno no está sobre la mesa.

«Eso depende mucho de cómo estén entonces», comienza el periodista que cubre al Ajax. «Creo que lo apuestan todo al título. Sería muy extraño que vendieran a Baas en invierno mientras están de lleno en la lucha por el título».

El pasado verano, Baas estuvo muy cerca de un traspaso. El FC Porto de Francesco Farioli mostró un gran interés, pero finalmente el Ajax no quiso colaborar en la operación. «Pasaron muchas cosas en verano», confirmó el propio Baas.

Ahora, Baas ya no es indiscutible en la defensa del Ajax con Míchel Sánchez, aunque esta temporada ha disputado 14 partidos hasta el momento. Por ello, parece impensable que acabe marchándose este invierno, dados los intereses deportivos del Ajax.

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Además de Blind, Baas tiene otro competidor en Dies Janse. El defensa zurdo jugó cedido en el FC Groningen el año pasado, pero ahora busca aprovechar su oportunidad en el Ajax.

«Creo que el Ajax ve más futuro en Janse», opina Verweij. «También hay que pensar a quién podrás vender mejor llegado el momento. Janse tiene, desde luego, un perfil mucho más adecuado para la Premier League. Es alto y fuerte. Además, juega bien al fútbol. No sé si un club de la Premier League ficharía tan fácilmente a Youri Baas, aunque juega mejor al fútbol».