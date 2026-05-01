Mike Verweij menciona al nuevo candidato a entrenador del Ajax: «Han hablado con él»

El Ajax ha conversado con Andoni Iraola para que sea su entrenador la próxima temporada, según informó Mike Verweij en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf. El español, de 43 años, acaba su contrato con el AFC Bournemouth el próximo verano.

Se espera que Óscar García, actual técnico interino, deje el cargo al final de esta temporada.

Hace un mes se mencionó a Míchel, técnico del Girona, como opción, pero Verweij aclara: «He hablado con varios entrenadores españoles y él es uno de los candidatos».

Además de Míchel, también se ha hablado con Iraola, revela el periodista. «Él sí ha sido uno de los candidatos. Solo que en España se sugirió que ya iba a ser el nuevo entrenador. Nosotros dijimos que eso era una tontería. Pero sí es uno de los entrenadores con los que se ha hablado y que sin duda estaba en el punto de mira. Si sigue estando en el punto de mira, no lo sé».

Iraola llegó al Vitality Stadium a mediados de 2023 y ha consolidado al Bournemouth en la zona media de la tabla.

En 123 partidos ha logrado una media de 1,41 puntos y actualmente el equipo ocupa el séptimo lugar en la Premier League.

Previamente dirigió al Rayo Vallecano, al Mirandés y al AEK Larnaca. Varios medios ingleses también lo mencionan como opción para el Newcastle United y el Chelsea.