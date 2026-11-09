Mike Verweij vuelve a leer este lunes en Kick-Off de De Telegraaf un mensaje de WhatsApp de Wout Weghorst. El periodista que sigue al Ajax ya hizo público recientemente un mensaje del delantero del FC Twente dirigido a Valentijn Driessen.

«Supongo que sigo teniendo permiso para leer un mensaje de WhatsApp en voz alta», comienza Verweij. «Está bien. Sigue difundiéndolo. Llegar a la gente, ese es ahora mi nuevo objetivo. Él es bueno», dice el altísimo delantero, aparentemente en referencia a Dios.

«A mí me parece bonito», dice Verweij, impresionado por la manera en que Weghorst vive su fe. «Bueno, ¿bonito? Muchos musulmanes también tienen esa tarea por su fe. Esa fe debe predicarse en todo el mundo. Y esta también. No estoy nada a favor de eso».

«Los musulmanes también salen así al campo. ¿No está bien?», pregunta Verweij. «Pero Weghorst dice que lo hace para difundirlo. ESPN no debería darle espacio a eso», afirma Driessen con rotundidad.

Weghorst volvió a llamar la atención el domingo, justo después del Twente-Ajax. El delantero rezaba junto al punto central del campo, acompañado por Tolu Arokodare, delantero del equipo visitante de Ámsterdam.

La semana pasada, Verweij ya leyó otro mensaje de Weghorst dirigido a Driessen. «Había felicitado a Wout Weghorst por sus cuatro goles contra el Excelsior. Entonces recibí un mensaje suyo y me pregunté qué debía hacer con él».

«Así que le pregunté si le parecía bien que lo mencionara en el pódcast. Le pareció una idea estupenda. Wout dijo: “Dile a Valentijn que he rezado por él esta mañana. Ojalá pronto pueda encontrar también su verdadera identidad. ¿Puedes decírselo de mi parte?”», contó el periodista que sigue al Ajax.