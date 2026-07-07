Mika Richards arremete contra los detractores de Ronaldo: «Sois unos hipócritas por culpa de Messi»

El exinternacional inglés Micah Richards criticó a los detractores de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, y afirmó que hay una campaña en su contra.

El sueño de Ronaldo de ganar el mayor trofeo del fútbol mundial se esfumó en Dallas tras la eliminación de Portugal en la fase final de este Mundial.

Mikel Merino, que reemplazó a Dani Olmo en el 85’, anotó en el descuento y llevó a España a cuartos, donde se medirá a Bélgica el viernes 10 de julio.

Tras el encuentro, el jugador de 41 años confirmó en rueda de prensa que había disputado su último partido en un Mundial.

Ronaldo cerró su historial mundialista con 11 goles: 10 en fase de grupos y 1 en eliminatoria, ante Croacia.

En esta edición marcó tres goles, pero algunos cuestionaron su aportación, sobre todo ante España, donde solo tocó el balón 19 veces.

Mika Richards defendió a Ronaldo en el pódcast «The Rest Is Football» y acusó a sus críticos de hipocresía.

Richards afirmó: «No me gusta esta calumnia contra Ronaldo, no me gusta en absoluto. Estoy de acuerdo en que es uno de los mejores jugadores de la historia, y desde el inicio del torneo parece que hay una campaña dirigida contra él».

Richards añadió: «Es evidente que ya no corre como un joven, pero, para su edad, estar en el Mundial, rendir así y marcar goles… Las estadísticas no son espectaculares, pero hay mucha hipocresía en cómo se habla de Ronaldo y Messi».

Y añadió: «Tanto si te gusta Ronaldo como si te gusta Messi, todos sabemos que Messi ya no corre como hace dos o tres años, pero aun así admiramos su genialidad, sus estadísticas y cómo se llena de energía cuando le llega el balón».

Y concluyó: «Ronaldo lleva tiempo sin correr, pero sus movimientos en el área siguen siendo impresionantes».