Mika Godts ya está siendo duramente descartado como un fracaso en la Ligue 1: «Hasta ahora no se ha visto nada de eso»

Tras cinco jornadas, el francés L'Équipe ha señalado a Mika Godts como un fichaje decepcionante. El exjugador del Ajax dio el salto el pasado verano al Paris Saint-Germain, pero hasta ahora no ha logrado convencer.

El prestigioso diario deportivo ha hecho balance del mercado de verano para los dieciocho equipos de la Ligue 1. También en el caso del PSG, donde Ferran Torres ha sido nombrado como la mejor incorporación.

Sobre el atacante belga, el diario deportivo es menos elogioso. «Al margen de Lucas Digne, que apenas ha jugado, Godts es la gran decepción. Por él se pagaron 55 millones de euros, incluidos los bonus».

«Luis Enrique también lo utiliza muy poco. El belga sin duda aportará algo con su amenaza y sus cualidades en el uno contra uno, pero todavía tiene que ganarse su sitio. Y hasta ahora no hemos visto nada de eso», escribe el periódico.

En cinco apariciones como suplente, Godts solo ha sumado 118 minutos en la liga francesa. Aun así, logró dar una asistencia. Ante el LOSC Lille (2-2), donde juega el ex del Feyenoord Ayase Ueda, dio una asistencia a Vitinha en el minuto 91.

Mathieu Faure, de la revista francesa de fútbol SoFoot, matiza las críticas a Godts y señala que el listón para los recién llegados al PSG es alto desde el primer momento. «No es nada fácil entrar así como así en el once de uno de los mejores equipos del mundo».

«Talentos como Myron Boadu y Calvin Stengs, que en los últimos años también llegaron desde Países Bajos a Francia, no dejaron una impresión imborrable. Por eso existe la sensación de que la Eredivisie es más bien una competición de segunda categoría en comparación con la Ligue 1», cuenta Faure a Het Nieuwsblad.