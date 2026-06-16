Mika Godts se pronuncia con claridad sobre su futuro en el Ajax

En una entrevista con ABA Today, revista de Ajax Business Associates, Mika Godts repasa su etapa en el Ajax. El extremo belga admite que le costó adaptarse tras llegar a Ámsterdam en enero de 2023.

«En el ArenA te das cuenta de que el Ajax es un gran club. Un club histórico», explica Godts sobre el quinto clasificado de la temporada pasada. «Tuve que acostumbrarme a la cultura y al ambiente distintos. Eso me generó una tensión agradable. Me adapté rápido; al final, todo fue muy natural».

Con John Heitinga, que había reemplazado a Alfred Schreuder, debutó ante el Fortuna Sittard. «Heitinga me preguntó por qué había venido a Ámsterdam», recuerda el extremo de 21 años. Le respondí que, por supuesto, había venido para jugar al fútbol. Entonces me incluyó en la convocatoria.

Heitinga lo lanzó como sustituto de Dusan Tadic. «Fue un día inolvidable. Debutar en el ArenA es un sueño. En el campo estuve tranquilo y solo quería dar una buena impresión».

Temporada tras temporada, Godts superó a Tadic en los registros: marcó diecisiete goles y dio doce asistencias, lo que le valió el título de Jugador Más Valioso de la VriendenLoterij Eredivisie y convirtió al belga en el primer ajacied desde Tadic en alcanzar dobles dígitos en ambas categorías. «Las estadísticas son importantes, pero no debo obsesionarme; lo fundamental es centrarme en mi juego y en el equipo».

También vivió decepciones, como la derrota 1-2 ante el FC Twente en casa: «Hemos dejado escapar muchos partidos sin necesidad; a veces falta disciplina para mantener una ventaja de 2-0».

Gracias a sus buenas actuaciones, se le ha vinculado con clubes como el Manchester United y el Nápoles, pero un gran fichaje no es su prioridad este verano. «Mi foco está en el Ajax. Para seguir creciendo, debo rendir bien y ayudar al equipo a ganar».

Tiene tres años más de contrato con el Ajax y no saldrá barato: Transfermarkt lo valora en 35 millones de euros, aunque su precio final podría ser mayor.