Mika Godts ha alcanzado un acuerdo personal con el Paris Saint-Germain, informa De Telegraaf. Ahora, los parisinos aún tienen que llegar a un acuerdo con el Ajax, que supuestamente quiere recibir unos sesenta millones de euros.

Si Ajax y PSG llegan a un acuerdo, Godts firmará un contrato hasta mediados de 2031 o 2032 en el Parque de los Príncipes. «De eso ya llegaremos a un acuerdo», señala el agente Niels De Jonck.

«Mika ha recibido una indicación salarial y hay un acuerdo a grandes rasgos. El PSG ha dejado claro que quiere a Mika absolutamente. Y Mika quiere ir a París, pero eso me parece lógico si puedes pasar desde la Eredivisie al doble ganador de la Liga de Campeones».

«Él y su mujer están muy a gusto en Ámsterdam y Mika quería seguir ganando títulos con el Ajax. Pero si llega esta oportunidad, todo cambia».

Jordi Cruijff en realidad no quiere dejar salir a Godts, pero también sabe que ante ciertas cantidades no se puede decir que no. Por eso, el director técnico quiere sacar el máximo posible. «Cada uno tiene sus intereses», sabe De Jonck.

«Eso es normal. Confío en que los clubes llegarán a un acuerdo sobre la cifra del traspaso», afirmó el agente a De Telegraaf. Godts (21) se consolidó especialmente la temporada pasada como un jugador determinante del Ajax, donde actualmente tiene contrato hasta mediados de 2029.

Godts dio el salto a comienzos de 2024 del KRC Genk al Ajax, que transfirió un millón de euros a Bélgica. El extremo izquierdo creció rápidamente hasta convertirse en una pieza importante y, finalmente, también en la estrella del equipo. En 113 partidos con el club marcó 25 goles y dio 27 asistencias.

Godts también se convirtió en internacional belga en el Johan Cruijff ArenA, aunque el ya exseleccionador Rudi García lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial. Aun así, todo apunta a que Godts se prepara para un traspaso absolutamente de primer nivel. Por ahora se desconoce exactamente cuánto está dispuesto a pagar el PSG por Godts.