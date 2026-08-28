El Paris Saint-Germain, al igual que la semana pasada contra el Stade Rennes (2-2), volvió a remontar (en parte) un 2-0 en contra en los instantes finales. El conjunto parisino iba lanzado hacia una derrota en casa del Lille OSC, pero gracias a los goles en el tiempo de descuento de Vitinha y Marquinhos logró salvar un punto. Mika Godts dio la asistencia en el 2-1 y la preasistencia en el 2-2.

En el PSG, el técnico Luis Enrique todavía no tenía un puesto en el once para Godts, que debutó como suplente contra el Rennes. Sí fueron titulares los también fichajes Maghnes Akliouche y Ferran Torres.

El PSG comenzó mal la temporada, ya que además de dejarse puntos ante el Rennes también perdió la final de la Supercopa de Francia contra el RC Lens. La situación empeoró cuando el Lille se adelantó en el minuto 21.

El ya veterano Olivier Giroud, de 39 años, jugó un papel crucial en el primer gol del Lille con un inteligente pase filtrado para Håkon Haraldsson. El islandés soltó un derechazo demoledor desde la frontal del área: 1-0.

Giroud también estuvo en el origen del siguiente gol a cinco minutos del final. Con un balón en profundidad lanzó a Dilane Bakwa, que encontró espacio para el disparo y la colocó de maravilla con la izquierda: 2-0.

Aun así, el PSG acabaría sumando un punto. Godts, que entró en el minuto 63, tocó el balón para Vitinha. El centrocampista portugués lo intentó desde la frontal y la puso en la escuadra con brillantez, al estilo Bakwa: 2-1.

Después todavía hubo tiempo para el empate, que además llegó para desesperación del Lille. Godts abrió para Vitinha, que centró al segundo palo. Allí, Marquinhos cabeceó a la red con contundencia: 2-2.