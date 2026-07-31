El Paris Saint-Germain ha abierto los primeros contactos para la llegada de Mika Godts, según informó Fabrizio Romano la noche del viernes. El PSG ve al extremo belga como un refuerzo de peso, pero tendrá que rascarse mucho el bolsillo: el Ajax exige una suma descomunal por el creativo futbolista.

Los parisinos ven al extremo belga como un refuerzo adicional junto a Maghnes Akliouche, cuyo traspaso está casi cerrado. El Ajax quería retener al atacante de 21 años, pero ya está al tanto del acercamiento del PSG.

El doble ganador de la Champions League ya cuenta con varias opciones en la banda izquierda, con Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola. Sin embargo, todo apunta a que este último dejará la capital francesa. Barcola se negaría a ampliar su contrato y ha sido vinculado con el Liverpool.

Ahora que el PSG ha movido ficha, existe la posibilidad de que el Ajax acabe perdiendo a Godts este verano. Según Tim van Duijn, de Voetbal International, el club de Ámsterdam está efectivamente al corriente del interés, que viene de tiempo atrás. Sin embargo, el Ajax no quiere dejar salir al belga así como así y exige una suma descomunal.

En una entrevista con Ziggo Sport, Godts indicó esta misma semana que quiere seguir en el Ajax este verano. "Espero pelear simplemente por el título la próxima temporada. Siento que podemos hacerlo como equipo", dijo.

El entrevistador Sam van Royen señaló a continuación que el mercado de fichajes seguirá abierto aún más de un mes y medio, y que todavía podría aparecer un 'club interesante'.

"Eso habrá que verlo llegado el momento. Por ahora no hay nada, no pasa nada y soy muy, muy feliz en este ArenA", concluyó el habilidoso atacante, que tiene contrato por tres años más en Ámsterdam.