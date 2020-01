Miguel Pinto se llevó el protagonismo de Matías Fernández en una Noche Alba que por primera vez no tuvo goles

Los 20 mil que llegaron al Monumental a ver al ídolo que vuelve a vestir el número 14 se fueron aplaudiendo al golero que se lució con sus paradas.

Por primera vez en la historia, una Noche Alba no tuvo goles. Inédito. y la Selección de Chile Sub 23, que en dos días parte al Preolímpico, no pudieron superarse en un compromiso que renovó sus oncenas de un tiempo al otro.

Cuando alinearon los titulares de un lado y otro, escasearon las llegadas a los arcos defendidos por Brayan Cortés y Omar Carabalí. Este último, en todo caso, evitó el que era un golazo de Esteban Paredes. El tiro libre de Leo , que se estrenó con el Cacique, lo ganó en el aire el Tanque superando la marca de Tomás Alarcón, pero con la punta de su mano abierta el ecuatoriano -que va a préstamo de Macul a San Luis- repelió el peligro con una gran estirada.

Contó con sociedades más claras la última de las Rojitas, y durante el desarrollo de ese lapso inicial encontró en un cabezazo bajo de Adrián Cuadra y en un derechazo de Matías Cavalleri a sus mejores finiquitadores. Ronald de la Fuente desvió ambas pelotas a sendos tiros de esquina.

Matías Fernández era la atracción de la jornada y salió a liderar a los jóvenes del complemento con la jineta de capitán. Pero la figura fue Miguel Pinto, encargado de mantener el cero. El ex U no se achicó ante nadie y redondeó su domingo en un mar de aplausos.

Primero, el llegado desde O’Higgins reaccionó a una mano en el piso luego de que Pablo Aránguiz eludió a Hardy Cavero y abrió su remate. En la hora de juego voló para manotear al córner un remate de Ignacio Jara y rápidamente cubrió de forma precisa su palo mientras Diego Valencia pateaba fuera casi sin ángulo. Y, antes del cierre, se lució ya que estando tapado por Felipe Campos reaccionó a tiempo frente a Aránguiz que tuvo el tiempo y el espacio para tirar a colocar. “El arco de Colo Colo será una muralla este año”, señaló posteriormente.

Entre lo más destacado de los albos en cancha durante el desenlace estuvieron los canteranos. Luciano Arriagada probó una mediavuelta que Luis Ureta frenó hacia abajo, el Mati elevó un tiro libre por escaso margen y sobre el cierre Joan Cruz impactó al travesaño, Vicente Pizarro no dirección correctamente su bala desde fuera y tampoco lo hizo Javier Parraguez. Fue un cero a cero al que no le faltó intensidad.

EL PLANTEL CONFIRMADO

Ficha técnica :

Colo Colo (0): Brayan Cortés (46' Miguel Pinto); Óscar Opazo (46' Felipe Campos), Julio Barroso (46' Hardy Cavero), Juan Manuel Insaurralde (46' Williams Alarcón), Ronald de la Fuente (46' Brayan Véjar); Branco Provoste (46' Carlos Carmona), César Fuentes (46' Vicente Pizarro); Leonardo Valencia (46' Matías Fernández -> 71' Carlo Villanueva); Marcos Bolados (46' Joan Cruz), Esteban Paredes (46' Javier Parraguez), Gabriel Costa (46' Luciano Arriagada -> 77' Alexander Oroz). DT: Mario Salas.

Sub 23 (0): Omar Carabalí (46' Luis Ureta); Raimundo Rebolledo (46' Nicolás Fernández), Nicolás Ramírez (46' Benjamín Gazzolo), Nicolás Díaz (46' Thomas Galdames), Sebastián Cabrera (46' Álex Ibacache); Tomás Alarcón (46' Camilo Moya), Adrián Cuadra (46' Gabriel Suazo); Ángelo Araos (46' Pablo Aránguiz); Matías Cavalleri (46' Ignacio Jara), Nicolás Guerra (46' Diego Valencia), Iván Morales (46' Franco Lobos). DT: Bernardo Redín.

Amarillas: 14' César Fuentes (CC), 19' Óscar Opazo (CC), 26' Esteban Paredes (CC), 28' Tomás Alarcón (CHI), 69' Joan Cruz (CC), 89' Benjamín Gazzolo (CHI).

Árbitro: Ángelo Hermosilla.