Miguel Layún rechazó una oferta de la Lazio para jugar en Monterrey

El defensor mexicano confesó que tenía un importante ofrecimiento antes de volver al balompié azteca.

Luego de cuatro años por Europa, Miguel Layún decidió abandonar el sueño en 2019, firmando con . Sin embargo, la historia del lateral derecho pudo dar un giro de 180 grados, ya que tenía una oferta de un importante club de .

En entrevista con TUDN, reveló que lo buscó la , conociendo sus condidiciones como lateral en ambas bandas: "Se tambaleó (la negociación con Monterrey), porque estando a días de firmar el contrato, me habló un compañero del Villareal y me dijo que Inzaghi había preguntado por mí, porque quería jugar con línea de cinco y sabía que podía jugar como carrilero, pero que tenía ciertas dudas, que platicó con él y pasado un par de días, le hablaron a mi representante para decirle que me querían en la Lazio", dijo.

Sin embargo, decidió inclinarse por la oferta de Rayados pensando en la estabilidad familiar: "Hablé con Ana (su esposa) y casi pega el grito en el cielo, prefirió Monterrey. Pero yo entré en ese conflicto en mi cabeza, porque era bonita la posibilidad de volver al futbol italiano, pero también entiendo lo demás. Era a préstamo, no era a compra; fue una de las cosas que terminaron por no hacerme decidir el irme a la Lazio. Ella me dijo que no quería irse por seis meses, sino por un buen tiempo".

Finalmente, Miguel Arturo decidió fichar con Monterrey, donde a menos de un año con la institución consiguió su tercer título de . Por su parte y hasta antes del parón por el COVID-19, la Lazio peleaba el liderato de la con la , estando solo un punto por debajo en la clasificación.