Miguel Herrera por fin explicó los motivos por los que sacó a Giovani contra Holanda en 2014

Miguel Herrera confesó que Gio le solicitó el cambio por un motivo muy particular.

A seis años del partido entre y de 2014, aún existen fuertes heridas en los fanáticos mexicanos por el desenlace de aquel duelo. El Tricolor lució fuerte como pocas ocasiones, pero un mal cierre de partido y la conocida jugada de Arjen Robben terminaron significando el resultado definitivo.

En dicha confrontación, el autor del gol nacional fue Giovani dos Santos, que en un impresionante disparo colocó a su equipo por delante en el marcador. La sorpresa es que apenas al minuto 61 el hoy delantero del América salió del terreno de juego, dejando su lugar a Javier Aquino y sorprendiendo la modificación de Miguel Herrera, que quitó de la cancha a su mejor hombre de esa tarde.

El Piojo otorgó una entrevista al podcast Desde el VAR, contando por primera ocasión el motivo de esa sustitución: "Gio tenía los pies que le estaban quemando. ¿Tú te acuerdas que se paró el partido para hidratarnos? Yo de repente me acerco y veo que le están echando agua en los pies a Gio. En una de las jugadas viene y me dice: ´ya no aguanto los pies´", aseguró, decidiendo darle ingreso al oaxaqueño prematuramente.

Igualmente, el hoy timonel del América afirmó que años después, cambiaría dos cosas de ese fatídico partido. No haberle solicitado a Gallito Vázquez una suspensión en la fase de grupos para contar con él en ese partido, además de que no manejaron el cotejo correctamente, pues haber ocasionado faltas y desesperación en los holandeses habría sido lo ideal.