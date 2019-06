Miguel Herrera admite que Giovani Dos Santos sí gusta al América

El atacante ex-Galaxy sí llama la atención de las Águilas, que aún podrían reforzarse en el mercado de pases.

La salida de Oribe Peralta a abriría un hueco en la ofensiva del América, y mucho se ha especulado con la posibilidad de incorporar a Giovani Dos Santos, futbolista que se encuentra sin equipo luego de ser dejado en libertad por el en el mes de marzo.

Miguel Herrera confesó su gusto futbolístico por Gio, admitiendo que es una opción para reforzar a las Águilas. “Giovani es una posibilidad, como cualquier otro jugador que nombren. Si hay jugadores que salen podrán otros llegar, pero hasta que no me siente con Santiago Baños. Es una buena opción no solo para el América, hablo porque conozco al muchacho, porque sé que puede entregarse y puede encajar en cualquier equipo con una buena pretemporada”, dijo el Piojo.

Con esto, se le abriría una puerta más a Gio y seguramente una de las más atractivas, pues se sabe que es aficionado del América y no vería con malos ojos radicar en la Ciudad de para continuar su trayectoria deportiva.

Hasta el momento el América no ha anunciado ninguna contratación, esperando movimientos en el equipo durante los próximos días y lo que podría ser la gran bomba del verano en el mercado mexicano.